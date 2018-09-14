屏東》唯一台聯籍縣議員 潘長成尋求7連霸

潘長成是屏東縣唯一台聯籍議員，也是台聯屏東縣黨部主委，已擔任6屆議員的他，年底將挑戰7連霸。（潘建志攝）

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屏東縣議員潘長成是縣內唯一的台聯籍議員，也是台聯屏東縣黨部主委，已擔任6屆議員的他，年底將挑戰7連霸。他是屏東馬卡道族復振運動發起人之一，在大家努力下，目前馬卡道族已獲縣府承認為平埔族原住民，戶籍謄本也有註記。

潘長成是內埔鄉老埤的馬卡道族，從小長輩就告訴他不能忘本，他選上議員後開始積極推動馬卡道族復振運動，希望將已失傳的文化找回來。經過多年努力，馬卡道族傳統夜祭已恢復，每年都會在高樹、內埔、萬巒舉辦，一年比一年盛大。

潘長成已任6屆議員，加上任內勤走基層，幫民眾解決各項問題，頗多建樹，基層實力非常雄厚。年底參選第3選區議員，17名參選人將角逐10席議員，競爭相當激烈。雖然實力雄厚，潘表示仍需競競業業，做好選民服務，不可輕忽。

年底選舉他的主要政見有兩項：推動全縣國小雙語教學、推動高鐵南延屏東。他目前擔任屏東縣議會教育小組召集人，認為英語是重要的世界語言，全縣167所公立國小應該全面實施雙語教學，若連任下屆縣議員他將提案建議。

他說，若全縣國小實施雙語教學，至少須增聘500名英語老師，可間接解決流浪教師問題。針對潘的政見，泰武鄉萬安國小校長謝相如建議，因短期內很難達成，可先在市區以實驗小學方式來做，然後再複製到其他國小。

(中時 )

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