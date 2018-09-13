邊唱邊掉淚 韓《王世子》女星洪侖希技驚四座

韓音樂劇《王世子失蹤事件》與音樂劇《不讀書俱樂部》兩位音樂劇女伶洪侖希(右)與陳品伶上台前來場台韓音樂交流，以歌會友。(廣藝基金會提供)

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新北原創音樂劇節在《何日君再來》動人的鄧麗君歌曲中完成第一周演出，接續由韓國及台灣音樂劇接棒上演！榮獲韓國音樂劇大賞的《王世子失蹤事件》與台灣影集式音樂劇《不讀書俱樂部》兩位音樂劇女伶洪侖希與陳品伶上台前來場台韓音樂交流，以歌會友，為台灣音樂劇的發展升溫。

韓國音樂劇《王世子失蹤事件》全員登台，即將在本周演出，演員洪侖希以〈我親愛的兒子〉驚豔四座，深刻穿骨的歌聲加上緩緩落下的眼淚，堅強實力令觀眾印象深刻。洪侖希為韓國專業音樂劇演員，主修聲樂的她已經參與音樂劇演出十餘年，侖希表示自己喜歡一氣呵成的感覺，「如同音樂劇演唱無法重演一樣完美呈現。」

音樂劇《不讀書俱樂部》女主角陳品伶曾至韓國學習音樂劇演唱，曾兩度受邀至韓國大邱國際音樂劇節演出，今年更以獨角戲《焢肉，遇見你》入圍最佳女主角獎，與韓國的淵源頗深。陳品伶表示，記者會上聽到洪侖希的演唱就被嚇到了，「她演的皇后一開口唱歌，就讓我們陷入母親對兒子深刻思念的情境。」，

陳品伶表示，她深知韓國音樂劇演員實力堅強，都受過扎實的演唱訓練，這也是當初為什麼會去韓國學習音樂劇歌唱方式的原因，雖然勁敵頗多，「但我想這是良性競爭，學習彼此長處才能有進步。也期待自己有更多成長。」

兩人一落地兩人就相約唱歌，工作人員原本以為兩人是要去唱ＫＴＶ，不料兩人居然是找了間專業錄音室，還選了一部彼此都很喜歡的經典音樂劇《變身怪醫》中兩女合唱歌曲─《In His Eyes》好好互尬，非常過癮。

韓國原創音樂劇《王世子失蹤事件》將於9月14日到16日演出。C MUSICAL《不讀書俱樂部EP.2》則於9月21日到23日舉行，地點在新北市藝文中心(新北市板橋區莊敬路62號)。

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