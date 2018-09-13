疑涉毒殺英諜的兩嫌喊冤：參觀教堂錯了嗎？

遭英國指控，涉嫌以神經毒劑攻擊前俄羅斯雙面諜史柯里帕父女的俄國人波許羅夫(左)和佩特羅夫，昨天接受俄國營電視台訪問，稱自己只是前往該城觀光。(美聯社)

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英國當局上周宣布，兩名俄羅斯軍事情報總局(GRU)特務，就是3月在英國索爾茲伯里(Salisbury)，以神經毒劑攻擊俄國前雙面諜史柯里帕和女兒尤利婭的嫌犯。繼俄國總統普丁跳出來為兩人說項，稱他們是平民不是罪犯後，兩位當事人今天親上火線喊冤，稱他們前往英國，就像一般觀光客那樣，是去看美麗壯觀的教堂。此番說詞讓英國官員嘲諷「可笑、讓人無言以對」。

英國警方和皇家檢察署(CPS)指出，佩特羅夫和波許羅夫兩嫌均任職俄軍事情報總局，以化名入境英國執行下毒任務，檢警過濾上千支監視器，顯示兩人案發當天在索爾茲伯里現身。

兩嫌今天接受俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」（RT）電視台專訪，大聲喊冤，坦承的確去過索爾茲伯里，監視器畫面拍到的是他們沒錯，但「我們的朋友很久以前就建議我們去這個美麗的城市一遊，」佩特羅夫說。

波許羅夫則表示，兩人去參觀了天主教堂，還特別提到它有名的尖塔，「不只在歐洲名聞遐邇，在全世界也是赫赫有名，尖塔高123公尺，還有教堂內的鐘，到現在還可以運作。」他說，他們走在索爾茲伯里街頭時，也許有靠近過史柯里帕的家，「可是我們根本不知道他家在哪。」

這段訪問顯然是為證明，俄羅斯當局沒打算否認英國警方公布的監視影像，而是要強調畫面遭到錯誤解讀。英國官員聞訊則沒好氣回應，「笑死人」「無言」。

(中時 )

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