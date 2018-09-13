疑涉毒殺英諜的兩嫌喊冤：參觀教堂錯了嗎？

2018年09月13日 21:23 中時 蔡鵑如

英國當局上周宣布，兩名俄羅斯軍事情報總局(GRU)特務，就是3月在英國索爾茲伯里(Salisbury)，以神經毒劑攻擊俄國前雙面諜史柯里帕和女兒尤利婭的嫌犯。繼俄國總統普丁跳出來為兩人說項，稱他們是平民不是罪犯後，兩位當事人今天親上火線喊冤，稱他們前往英國，就像一般觀光客那樣，是去看美麗壯觀的教堂。此番說詞讓英國官員嘲諷「可笑、讓人無言以對」。

英國警方和皇家檢察署(CPS)指出，佩特羅夫和波許羅夫兩嫌均任職俄軍事情報總局，以化名入境英國執行下毒任務，檢警過濾上千支監視器，顯示兩人案發當天在索爾茲伯里現身。

兩嫌今天接受俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」（RT）電視台專訪，大聲喊冤，坦承的確去過索爾茲伯里，監視器畫面拍到的是他們沒錯，但「我們的朋友很久以前就建議我們去這個美麗的城市一遊，」佩特羅夫說。

波許羅夫則表示，兩人去參觀了天主教堂，還特別提到它有名的尖塔，「不只在歐洲名聞遐邇，在全世界也是赫赫有名，尖塔高123公尺，還有教堂內的鐘，到現在還可以運作。」他說，他們走在索爾茲伯里街頭時，也許有靠近過史柯里帕的家，「可是我們根本不知道他家在哪。」

這段訪問顯然是為證明，俄羅斯當局沒打算否認英國警方公布的監視影像，而是要強調畫面遭到錯誤解讀。英國官員聞訊則沒好氣回應，「笑死人」「無言」。

(中時 )