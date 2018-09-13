夫癌末...妻竟求醫生說謊 背後原因讓上萬網友眼眶濕

2018年09月13日 21:31 中時電子報 林郁庭

罹癌如同一次轉學，與癌同行，就像是重新適應新的生活，但是療程與標靶新藥沒有健保，一旦生病可能得耗盡畢生積蓄。外科名醫江坤俊近日在臉書發文，指出某天門診結束後，一位婦人先是自我揭露丈夫癌末，她卻希望醫生配合自己「幫忙說謊」，而背後心酸的原因讓他不忍拒絕！江坤俊答應幫忙後，看著婦人露出如釋重負的表情卻反而讓他感到心疼，感嘆「人的這一輩子能有一個人這樣對你，不管結果如何，應該也無憾了吧」，貼文內容也因此惹哭大批網友。

名醫江坤俊11日在臉書PO文，透露當天門診結束後，看到一名40多歲的女子站在門外，她看到醫生後就一直鞠躬說，「江醫師，我知道你剛看完診一定很累了，不好意思打擾你，但是我真的想請你幫我一個忙」，她透露丈夫是一名癌末患者，過兩天會帶他來看門診，問一些治療方向的事。

這名女子說「我知道現在很多醫療健保都沒有給付，但是可不可以請你那天和我丈夫說，每一項治療都有健保給付，因為我想讓他有自由選擇的機會，不要被金錢限制住，錢的問題我會再想辦法...」。

江坤俊聽到的當下讓他頓了一下，但他不忍說出拒絕的話，卻只能說出「妳辛苦了，我會盡量做到妳說的」，得到醫師的承諾後，女子整個人露出如釋重負的表情，再對醫生鞠躬說謝謝後，轉身很匆忙的走了。江坤俊卻覺得這時她的背影看起來有點孤單，「看著她的背影，讓我眼眶濕了...」最後他感嘆：「人的這一輩子能有一個人這樣對你，不管結果如何，應該也無憾了吧」，他認為如果有錢的問題，可以一起想辦法解決，「這社會是充滿溫暖的」。

善意說謊的背後竟隱藏著一位妻子對丈夫的愛，至今已有1.６萬人按讚，留言被淚水淹沒，「哭慘了！想起我老公剛確診時，面對療程，老公卻說『孩子還小，把錢留著給孩子吧！』」、「又是讓我看了眼眶泛紅的文了！」、「生病還要擔心醫藥費，真的心力交瘁」。

(中時電子報)