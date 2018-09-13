中職》蔣智賢三壘打帶動反攻 富邦逆轉擊敗Lamigo

富邦悍將蔣智賢7局下擊出三壘安打帶動球隊反攻氣勢。（取自富邦悍將粉絲團）

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中時電子報
/新北報導

富邦悍將13日對上Lamigo桃猿，落後大半場比賽的悍將7局下在蔣智賢三壘安打的帶動下大舉反攻，單局進帳5分以7比3要回領先，終場富邦就以3分差逆轉勝，中止3連敗。

1局上羅力先抓下2出局數，卻遭王柏融擊出陽春炮（本季第13轟），Lamigo先馳得點以1比0領先，下半局悍將立刻有所回應，張正偉1出局後獲得保送，隨後2棒打者胡金龍、蔣智賢均敲出安打，富邦以2比1超前比數。

不過蘇俊羽度過首局危機後，連續5個半局投出三上三下，讓富邦打者只能望球興嘆。Lamigo從首局後雖也4個半局沒能得分，但6局上羅力此役第3度面對王柏融仍無法順利解決，讓他擊出第2支安打上壘，隨後朱育賢擊出2分炮，Lamigo以3比2要回領先。

前6局均能有效壓制富邦打線的蘇俊羽7局下遭遇大危機，他讓首位打者蔣智賢擊出三壘安打後就此大亂陣腳，三振林益全後對高國輝投出觸身球，下一棒林哲瑄打擊時又造成守備失誤，三壘跑者跑回分數，雙方形成3比3平手，接下來富邦再靠著觸身球、高飛犧牲打以及2支安打安打再拿4分，富邦領先來到7比3。Lamigo9局上靠著林泓育的陽春砲追回1分，但仍無力逆轉，最終以3分差落敗。

羅力先發主投6局被擊出7安打包括2發全壘打，投出5次三振與2次四壞保送，失3分皆為責失分，無關勝敗，防禦率來到3.51。Lamigo先發投手蘇俊羽6.2局只被擊出4支安打，投出4次三振與1次四壞保送，出現2次觸身球，失7分只有3分責失分，苦吞本季首敗（另3敗），防禦率來到3.23。

(中時電子報)

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