甜點控注意！紐約甜點名廚來台快閃 書中夢幻甜品上桌

2018年09月13日 21:54 中時 何書青

Jason Licker曾在多家國際五星飯店與米其林星級餐廳任職甜點主廚。（LONGTAIL提供）

「熔岩抹茶塔」靈感來自經典的熔岩巧克力蛋糕，選用京都抹茶來製作內餡。（LONGTAIL提供）

台灣食客可在14、15日於LONGATIL，品嘗Jason Licker帶來的5款著名創意甜點。LONGTAIL的玻璃隔間半開放式包廂。（LONGTAIL提供）

甜點控又能嘗鮮啦！今年拿下台北米其林1星的餐廳LONGATIL，9月將將邀請來自紐約、曾在多家國際5星飯店與米其林星級餐廳任職的甜點主廚Jason Licker（傑森・利克），今（13日）下午及晚間在位於台北的姐妹店WILDWOOD原木燒烤餐廳，為台灣食客帶來曾獲James Beard Foundation最佳烘焙書提名的《Lickerland: Asian-Accented Desserts by Jason Licker》中5款創意甜點，接下來的14、15日晚間，也會在LONGTAIL餐廳酒吧獻上這5款夢幻甜品，喜愛甜點的人可把握最後機會。

在Jason Licker的20年廚藝生涯中，有長達12年都在亞洲各國工作、旅行，便對亞洲各地料理的特色與食材風味十分喜愛，因此他將各式亞洲風味元素和在地食材，融入他的甜點創作。當他還在紐約的法國專業廚藝學校修習甜點學程，他同時也在紐約名店Union Square Café實習，第一份工作以不支薪的學徒模式，加入米其林2星名廚Jean Georges餐廳的甜點團隊，這份經歷所學讓他在23歲就成為世界名廚Charlie Palmer的Metrazur餐廳甜點廚師。

接著Jason在邁阿密Shore Club飯店擔任甜點行政主廚，同時管理旗下各餐飲品牌，其中包含Nobu餐廳，他在此首次接觸亞洲料理就為之著迷。Jason離開美國後，便前往上海威斯汀大飯店、澳門威尼斯人酒店、香港JW萬豪酒店等知名國際飯店，擔任甜點行政主廚，後來也擔任過亞洲知名餐廳CÉ LA VI 香港、曼谷和新加坡的甜點行政主廚。

Jason Licker曾在泰國《鐵人料理Iron Chef》節目競賽中奪得甜品冠軍而聲名遠播。2017年出版的甜點書《Lickerland: Asian-Accented Desserts by Jason Licker》，獲有「美食界奧斯卡」之稱的James Beard Foundation最佳烘焙書提名。紮實的烘焙技巧與豐富的多國閱歷與廚藝洗禮，造就Jason Licker對甜點的無限熱情與創意，擅長運用甜、鹹、酸、苦等滋味，揉合不同口感與溫度，創作出獨具風格且帶有東方色彩的衝擊性甜點。

Jason Licker於甜點結合多重亞洲元素的風格與無限創意，與林明健主廚在LONGTAIL融入其亞洲各地旅遊經歷及生活體驗，而展現多元異國風味的當代料理相呼應，此次Jason便來到林明健主廚旗下的LONGTAIL餐廳酒吧及WILDWOOD原木燒烤餐廳，獻上白巧克力清酒奶霜（White Chocolate-Junmai）、熔岩抹茶塔（Matcha）、巧克力條(The Chocolate Bar)、烤布蕾（Crème Brulee）、柑橘黑芝麻慕斯（Mandarin & Black Sesame）等5款甜品。

(中時 )