遠洋條例實施以來最大宗 漁業署查獲黑鯊逾30噸

漁業署13日對「金昌6號」進行全程卸魚檢查，查獲禁捕鯊種「平滑白眼鮫」（俗稱黑鯊）逾30噸。（漁業署提供）

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漁業署13日於高雄小港漁港針對太平洋小釣船「金昌6號」進行全程卸魚檢查，共計查獲禁捕鯊種「平滑白眼鮫」（俗稱黑鯊）逾30噸，是「遠洋漁業條例」自去年實施以來，所查獲最大宗的非法捕撈禁捕魚種案。

此次「金昌6號」漁船原訂於9月5日進入小港漁港卸售漁貨，但卻於當日凌晨先行航入小琉球漁港，接著又進入東港鹽埔漁港停泊，漁業署24小時漁業監控中心發覺其形跡可疑，遂啟動港口檢查機制，派員前往調查。

漁業署5日趁其進入小港漁港時，發動突襲檢查，查獲大批鰭身分離的鯊魚漁獲物，外觀與黑鯊高度相似，故當場將該船及當批漁獲全數扣留查封。漁業署副署長林國平表示，因臨時沒有足夠卸魚工人，故先行採證送驗DNA比對鑑定，至11日接獲檢驗結果，確認為黑鯊，遂於13日進行全程卸魚檢查。此次共起出禁捕黑鯊總重超過30噸，已全數查扣。

黑鯊近年因資源量大幅下降，已被列為沒有立即滅絕危機，但需要管制交易以避免影響其存續的物種，目前中西太平洋漁業委員會（WCPFC）已禁止捕撈，我國亦配合規範，將其列為禁捕物種。

依據「遠洋漁業條例」第36條規定，總噸位50以上未滿100漁船捕撈、持有、轉載或卸下、銷售禁捕魚種，可處新台幣200萬元以上1000萬元以下罰鍰，並得收回漁業證照2年以下，或廢止之。漁業署將再綜整相關事證予以處分。

(中時 )

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