吳謹言天生脾氣不火爆 為見這個男人甘願坐等1.5小時

女星吳謹言身著黑色皮衣、寬褲，氣勢現身MARC JACOBS 2019春夏大秀，並甘願為一睹品牌風采坐等1個多小時。（讀者提供）

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時尚女魔頭安娜溫圖對遲到1個多小時的大秀一度抱持準備離開的態度，直到最後快要開場前，才被工作人員請回寶座。（CFP提供）
MARC JACOBS 2019春夏系列延續上季風格，80年代的誇張肩線與腰間綻放的綢緞花朵，為服裝鋪陳出如高級訂製服般的視覺張力。（MARC JACOBS提供）

女星吳謹言因《延禧攻略》魏瓔珞一角竄紅，劇中一句：「我，魏瓔珞，天生脾氣暴，不好惹。」更引其許多人爭相模仿。但現實中的她，性情倒不像戲裡火爆，12日她現身MARC JACOBS 2019春夏秀場，皮革上衣、高腰寬褲的裝扮個性十足，就算為了觀賞設計師大秀而坐等1.5個小時，也絲毫沒有任何怨言。但對在場的許多的媒體、嘉賓來說，卻並非如此。

身為支撐美國時尚產業的棟梁之一，設計師Marc Jacobs同名的品牌大秀，從前就是慣性遲到大王，晚個1小時開秀都是家常便飯。但就在2007年，當時晚了近2個小時才開場的大秀，引起時尚評論家Suzy Menkes的嚴厲抨擊，並公開表示想殺死他（指Marc Jacobs），且此生永不會走進品牌秀場，這次，她也遵守了自己的諾言。

但身為大秀前排貴賓的時尚女魔頭安娜溫圖（Anna Wintour），卻不是好惹的角色，晚了1個半小時才要開始的秀，讓她一度準備離開，直到最後快要開場前，才被工作人員請回寶座。而英國權威時尚媒體《BoF時裝商業評論》的創辦人Imran Ahmed及特約編輯Tim Blanks，則選擇直接起立離開會場，不少急著要趕飛機前往倫敦或要參加天后蕾哈娜內衣品牌SAVAGE x FENTY新品發布會的媒體們，也跟著離席。

隨著品牌公關不斷以還有20分鐘，還有10分鐘的倒數方法安撫眾人，對於這個難讓人忍受的誤點，會場中也依稀傳出對其原因的猜測。有些陰謀論者說他可能故意要讓蕾哈娜的發表辦不成，有些人說他們剛剛看見有人把縫紉機搬到後場，但最多人口而相傳的非官方說法，就是秀服們全被卡在雨天的紐約車陣中動坦不得。

儘管場內窸窣抱怨聲不斷，但在場上燈光漸漸調暗時，大伙仍忍不住開始鼓掌，當喇叭裡傳出Philip Glass澎湃的弦樂曲聲，在場的眾人亦立馬被棉花糖般的色彩和華美的輪廓屢獲。2019春夏系列延續上季風格，80年代的誇張肩線與腰間綻放的綢緞花朵，為服裝鋪陳出如高級訂製服般的張力；高腰寬管褲和過膝裙，則在復古中抓出立體感十足的身形比例。輕盈、純粹的氛圍，彰顯設計師對時尚的真實愛戀與熱情。

(中時 )

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