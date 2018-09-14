影》偶像短片鼓勵 大坂直美又喜又羞「想逃離地球」

2018年09月14日 00:03 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

年僅20歲的美網女單冠軍大坂直美上《艾倫秀》，展現少女般率真又嬌羞的一面。（嵌入自youtube）

甫獲美網女單冠軍的日本20歲小將大坂直美，13日在日本簽約成為日產汽車的品牌大使。突然爆紅的她於赴日前參加脫口秀《艾倫秀》，還在主持人的牽線下，意外獲得偶像傳短片鼓勵，令她像少女般在推特寫說：「好害羞啊，該離開這個星球了！」

雖然對手小威廉絲（Serena Williams）在決賽摃上主審，讓大坂直美的冠軍失焦，事後卻也使她獲得更多人的關注和喜愛。大坂在《艾倫秀》也展現她率真的一面，一見到主持人艾倫（Ellen DeGeneres）就說：「看到妳本人在我面前，感覺好怪喔～」

艾倫（右）在節目中找大坂直美自拍。（推特翻攝）

被問到最喜歡的電視節目，大坂直美妙答說：「就是現在這裡啊！」但被問到最迷戀的偶像，她卻嬌羞的像個少女說：「我不知道他的名字，他在電影《黑豹》裡面演反派…」

這下子艾倫就得意了，「喔，就是麥可B.喬丹（Michael B. Jordan）嘛，妳要不要我傳簡訊給他？」「不要啦…」「我認真的，我要拿手機傳訊息給麥可，說他應該跟妳碰個面。」

Ok. It’s time for me to leave this planet. Embarrassment level has reached critical stage #liftoff 🚀🚀🚀 https://t.co/NWqQILePVs — NaomiOsaka大坂なおみ (@Naomi_Osaka_) 2018年9月12日

儘管大坂直美一直害羞著說不要，當艾倫拿手機拍她，說要傳給麥可B.喬丹時，大坂直美還把臉摀住。最後艾倫找大坂直美自拍，還是把照片跟簡訊傳出去了。大坂直美則在推特說自己尷尬程度飆到最高點，羞到想逃離地球，還放了3個可愛的火箭圖案。

I texted @MichaelB4Jordan about @Naomi_Osaka_. Obvi he responded. pic.twitter.com/NNwq2iBcaK — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 2018年9月12日

結果麥可B.喬丹不但有回應，還拍了短片鼓勵大坂直美，「我想要說聲恭喜，這是妳的重要時刻，尤其妳是這麼的謙虛和優雅，為年輕的男孩跟女孩建立了非常棒的模範。妳為（網球）運動所投注的血汗與淚水，人們最終都會看到，請繼續努力，人們現在都關注著妳，我也是。」

大阪也在《艾倫秀》中，透露小威於頒獎典禮對她說的耳語，「她說她為我感到驕傲，希望我知道觀眾噓的對象不是我，儘管當時我真的這樣覺得…我當時不知道該怎麼辦，因為現場太吵了，情況有點緊繃，所以我很開心她這樣對我說。」

(中時電子報)