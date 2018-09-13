不讓國民黨東山再起 苦苓：原來民進黨是靠這兩單位

2018年09月13日 22:48 中時電子報 黃麗蓉

已請辭獲准的促轉會副主委張天欽被爆，曾在內部會議指國民黨新北市長參選人侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，甚至說「這個如果沒有操作很可惜」。自由作家苦苓直言，促轉會加上黨產會，民進黨為讓國民黨不能再東山再起，真是用心良苦!

苦苓在臉書指出，現在搞清楚了，促轉會把人鬥垮，黨產會把錢拿光，國民黨一無所有之後，也就一蹶不振，再也沒有東山再起的機會了。民進黨真是用心良苦，永除後患呀!

國民黨前主席洪秀柱怒批蔡政府，蔡英文上任以來，中央部會各機關淪為蔡大小姐的酬庸使用單位，行政官員淪為打擊國民黨的東廠太監，目的就是為了打垮國民黨，剷除所有異己之聲。更指過去這段時間以來，他們打著虛假的「正義」的招牌，拋棄道德底線，行卑鄙齷齪手段；正如同他們遇到的所有問題一般，先鬥臭、鬥髒特定對象，再收割果實。「台灣的同胞們醒醒吧，不要再被這樣的政黨愚弄了！」

網友不滿說：「若沒有人爆出來，這內幕是不是更不堪？一段錄音就這麼恐怖，運轉的這幾個月根本一件正義也沒促轉到嘛！掛羊頭賣狗肉！」、「民進黨學國民黨的壞，卻沒有學國民黨的好，民進黨的本質，先天就不足。」、「國民黨執政，大家有錢賺，結果大家罵國民黨。民進黨執政，大家苦哈哈，結果大家還是罵國民黨。」、「大腸花的那些人拱了這樣的政黨會汗顏嗎？」、「換位置換腦袋，只是他們吃相更難看。」

(中時電子報)