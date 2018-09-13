嘿咻15分鐘1300元 基隆鐵路街再掃22名火辣泰妹

警方查獲賣淫的火辣泰女。（張穎齊翻攝）

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警方查獲賣淫的火辣泰女。（張穎齊翻攝）
警方查獲保險套。（張穎齊翻攝）

罰不怕！基隆市有「鐵路街」之稱的龍安街，是知名的紅燈區，1名叫做「崔姬」的媽媽桑擁有3間「淫窟」，旗下不乏身材妖嬈、外型亮麗的泰籍辣妹，以嘿咻15分鐘收1300至1500元的收費方式，招攬尋芳客，今年6月起至今已被抄了第3次，今（13）日下午遭到警方逮捕22名私娼、3嫖客、2皮條客及1名張姓主嫌。

據悉，崔姬經營的3間店，自今年6月起就被查獲過23名賣淫的火辣泰女，且均已被遣送，8月初又再被抄第2次，孰料崔姬仍不以為意，繼續重新開張，承攬一批假藉觀光名義來台的泰女，以每15分鐘1300至1500元的收費方式，從事賣淫，完事後再與張姓負責人拆帳，獲利頗豐。

基隆市警察局第一分局自6月起便獲報，龍安街、成功一路有泰籍女子從事賣淫，警方再暗中查訪，蒐集情資，今（13）日下午4時許見時機成熟，向基隆地院申請搜索票，會同移民署基隆專勤隊，直搗私娼寮，當場查獲一干人等共28人，值得一提的是，3名嫖客中，有1名是日本客，足見鐵路街「豔名遠播」。

經訊後，警方將這一干人等分別依妨害風化罪移送及違反社會秩序維護法裁罰，而22名泰女也將交由移民署基隆專勤隊，遣返出境。

(中時 )

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