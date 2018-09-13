微風廣場周慶首日 15位千萬刷手出動

2018年09月13日 23:31 中時 郭家崴

微風廣場周年慶14日17時限定開賣，WEDGWOOD歐雪莎小羽毛枕一對，原價7920元、特價特價2980元，限量30組。（微風提供）

微風廣場周年慶14日17時限定開賣，Jurlique微風獨家玫瑰獨家入手組，價值3400元、特價1700元。（微風提供）

微風獨家BEBE POSHE極肌輕霧氣墊粉餅＋炫色雙芯脣膏，原價1160元、特價917元。（微風提供）

微風獨家PRADA logo標誌白色保齡球包，價格店洽。（微風提供）

微風廣場周年慶期間，香茅廚泰夯肉拼盤原價2080元、特價1700元，中秋團聚應景餐點。（微風提供）

微風廣場周年慶今（13日）開打，開門禮和限量商品秒殺衝買氣，11時免費發百份COVERMARK極致頂極抗皺面膜，2分鐘送完；首4日每天送50張國賓電影票，今早8時多就有人排隊，開門前即額滿。首日有15位千萬刷手挹注，較去年成長5％，整檔可望追上去年20億元業績。

微風超市呼應17周年慶的LE CREUSET典藏媽咪鍋具組，限量17組優惠5折，1小時完售；獨家限量1組的山梨極品麝香葡萄木盒禮盒，10串9折優惠1萬3500元，1小時內被訂走；莎蘿瑪百年莊園冷壓初榨橄欖油、日本森文芝麻調味醬買一送一，也是媽媽搶購的目標之一。

首4日限定的1700元優惠商品17時起搶購，明有WEDGWOOD歐雪莎小羽毛枕和Jurlique微風獨家玫瑰獨家入手組等，皆為限量，持續吸引更多貴客出動。

(中時 )