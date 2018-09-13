歐美周慶來襲 奢華保養打頭陣

2018年09月13日 23:31 中時 吳娮翎

Sisley周年慶抗皺活膚前導水精華組，價值6711元，特價4500元。（Sisley提供）

海洋拉娜經典雙星獻禮，價值2萬5850元，特價1萬7640元。（海洋拉娜提供）

迪奧精萃再生花蜜乳霜組，1萬4200元。（迪奧提供）

雅詩蘭黛年輕肌密無敵系列，左為年輕肌密無敵雙層保濕精露，右為年輕肌密無敵霜。（雅詩蘭黛提供）

DARPHIN舒緩調理精露組，價值5800元，特價4320元。（DARPHIN提供）

周慶陸續開打，頂級歐美品牌推出保養組合搶攻貴婦與新客市場，奢華品牌向來折扣少，唯有在周慶期間折扣大放送，最常見的就是買正貨，再送多款經典小ml保養，讓價格不掉價，但消費者感覺實惠。

法國權威品牌Sisley，以植物美容學為品牌精神，經典產品全能乳液、極致賦活水漾精華、抗皺活膚御緻系列以及相當受到名媛藝人喜愛的黑玫瑰抗老系列，一直都是Sisley經典及熱賣的商品，周慶期間下殺下殺67折起。周慶期間Sisley提供個人化肌膚諮詢服務，針對消費者需求，量身打造護膚及彩妝方案。此外，周慶期間除了護膚及彩妝體驗外，HAIR RITUEL專櫃也提供專業髮肌體驗。

奢華保養海洋拉娜則在周慶期間強打「經典乳霜」，從30ml到500ml的組合，希望是新客或是熟客都能買得划算。 而美容油天后DARPHIN則發表超人氣組合「舒緩調理精露組」，下殺74折起。

雅詩蘭黛以印度辣木、輕盈質地、簡單保養為研發核心，搶攻輕熟女市場，年輕肌密無敵系列再添生力軍「年輕肌密無敵雙層保濕精露」，以「辣木激活科技」 與「油水相容科技」，打造獨特雙層精露。

除了強攻保養品牌，迪奧打出全方位策略，針對保養、彩妝、香氛推限定版，紅色奇蹟迪奧極效賦活精萃推出周慶限定加大容量版，頂極保養逸品精萃再生花蜜系列也推出迪奧精萃再生花蜜乳霜組，年度彩妝夢幻逸品「迪奧炫彩訂製眼唇妝盤」，以全新絕美鉚釘皮革質感包裝，經典香氛則以優雅細緻的全新限量包裝登場。 迪奧除針對百貨體系祭出不同限量組合，再推出指定櫃點限量商品，包括曠野之心香氛禮盒精裝版（限量100組）、迪奧搖滾訂製眼影盤（限量500組）、迪奧時尚訂製唇妝盤（限量500組），只在指定專櫃販售。

(中時 )