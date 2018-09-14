俄4軍機「再訪」阿拉斯加 美F-22戰機升空監控

2007年一架美軍F-22戰機（圖右上），正在監控俄羅斯闖入阿拉斯加努尼瓦克島上空的圖-95轟炸機。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據美國國家廣播新聞網（NBC）報導，阿拉斯加上空9月份二度傳出「敵機訪問」，北美空防司令部（NORAD）稍早證實，兩架隸屬於俄羅斯空軍的圖95長程戰略轟炸機（Tu-95 Bear bombers），在2架蘇愷35戰機（Sukhoi Su-35）陪同下，共4架軍機飛入阿拉斯加的航空識別區（ADIZ），引起美軍高度戒備，為防止意外發生、兩架F-22戰機（F-22 Raptor）立即升空，全程緊盯和監視俄羅斯軍機的動向，直到飛離該區海域為止。

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U.S. F-22 Raptor Intercept Russia Tu-95 Bomber Off Alaskan Coast

為保護北美航空安全，美國於二戰（WW II）後、自行將阿拉斯加的航空識別區擴大，包含最西端的島嶼向外延伸200英哩的空間、以及從州首府安哥拉治（Anchorage）向外延伸約1,700英哩的區域，都視為阿拉斯加的航空識別區。故只要俄國軍機行經北冰洋上空，或前往白令海（Bering Sea）與鄂霍次克海（Okhotsk Sea）區域時，都很常被美軍視為一項「威脅」。

陪同圖95轟炸機、一起「闖入」阿拉斯加航空別區的蘇愷35戰機。（圖/蘇霍伊集團官網）

逼近阿拉斯加的圖-95轟炸機，由圖波列夫設計局（Tupolev）研製，是全球唯一服役中的大型四渦輪螺旋槳長程戰略轟炸機。首次服役時間為1956年，是前蘇聯的重要戰略武力之一，總生產量超過500架次。最大載客量為7人，最大航程可飛15,000公里。最大掛載飛彈/炸彈重量為15,000公斤，符合蘇聯/俄羅斯戰略威嚇的角色設定。也因為太常出現，且服役時間跨越多個世代，也經常被調侃是「合影王者」之一。

而此次共同前來的蘇愷35戰機，由蘇霍伊航空集團（Sukhoi Company）研發製造，蘇愷35戰機於1988年首次試飛、1995年正式投入服役，戰機分為原型和S型，屬於單座型第四代戰鬥機，和先前蘇愷27型戰機（Sukhoi Su-27）有相似的性能與零件設備。最高飛行時速可達2,500公里，最大飛行距離為4,000公里，機上裝有30釐米機砲和12個空對空和空對地飛彈掛載點，包含AS-17氪星超音速反艦飛彈（AS-17 Krypton）。

雖然並非首次侵入、對美軍來說也是見怪不怪，但目前正在靠近的歐洲區域上舉辦超大型軍事演習的俄羅斯，繼本月初派出兩架圖95來騷擾後，這次還「外加」兩家新型戰機來訪，即便闖入的飛機也少，都讓負責防衛北美領空的空防司令部不敢小覷。

(中時電子報)

文章來源：American jets intercept Russian aircraft flying west of Alaska

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