NBA》誰與爭鋒！詹皇連6年攻占《SI》排名第1

詹姆斯毫無意外連6年搶占《SI》百大球星的第1位！(美聯社)

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中時電子報

《SI》在14日公布2019年NBA百大球星，結果繼續毫無意外，儘管「小皇帝」詹姆斯今年夏天從騎士跳槽湖人，《SI》仍然連6年把他排在首位，再次證明詹皇的王者地位，杜蘭特、柯瑞兩名勇士球星則分別排在第2與第3。

在《SI》最新公布的2019年前10大球星依序為：詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、哈登、安東尼戴維斯、阿提托康波、韋斯布魯克、保羅、恩比德與吉米巴特勒，這項排名評估標準主要根據主觀評估與客觀數據的靈活組合，今年菜鳥並未列入。

為何自從2013年以來，《SI》年年都把詹姆斯排在第1？根據《SI》分析，詹皇早已不僅是位運動員，更繼續成為NBA最具主宰力、最有價值與最令人敬畏的球員，就算他已33歲，且到全新環境挑戰，詹皇霸主地位仍然無可撼動。

只是《SI》的2019年球星排名，難免也會出現較具爭議的名次，像是上季僅打7場例行賽，且腿傷恢復情況並不明朗的里歐納德，新球季將從馬刺跳槽陌生的暴龍效力，竟在這份排名當中仍然高居第12，實在很難理解根據何在。

甚至新球季加盟馬刺的迪羅薩，也只排在第30，讓他氣到在IG貼出深夜練球影片，且寫，「可以遠離那些胡說八道的唯一地方！＃證明給他們看」去年他也被《SI》排在第36，他直接發推，「F SI…」徹底發洩內心悶氣。

(中時電子報)

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