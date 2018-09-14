蔡英文18年前自稱中國人 游梓翔：再說一次很難？

2018年09月14日 00:08 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

2011年3月11日，蔡英文首次代表民進黨參選總統，開始拒絕承認「九二共識」與其在國民黨執政下擔任陸委會諮詢委員時立場發生天壤之別變化。世新大學副校長游梓翔在臉書指出，蔡英文總統因為拒絕九二共識和種種去中國化作為，讓兩岸關係陷入谷底。其實，蔡英文只需把她18年前在立法院說過的話再說一遍，或許就能找到緩解兩岸關係的可能。

游梓翔指出，《立法院公報》89卷41期上冊第91頁紀錄，蔡英文面對洪昭男委員關於「中國人」的質詢，明確講了三個重點——

「第一，我是台灣人，這是非常重要的部分」

「第二，在文化和血源上，我是中國人，這也沒有問題」

「第三，在政治上，我是中華民國的國民」

游梓翔表示，蔡英文說的第一點生長在台灣的人都會同意，第三點其實就是九二共識和憲法的基本立場（這她其實也不太說了），而只要蔡總統能大聲說出她認為「沒有問題」的「在文化和血源（寫成「血緣」應該更正確）上，我是中國人」，或許就不會讓兩岸關係惡化到這步田地了。

游梓翔指出，不過18年，如果這還是同一個蔡英文，為何不能說「在文化和血緣上，我是中國人」？難道18年間就可以變種成另一個人？如果連誠實面對自己，記得自己的「文化和血緣」都做不到，還談什麼「善意不變」，還談什麼兩岸關係的「穩定一致」？

最後，游梓翔問蔡總統，說句妳說過的「我是台灣人，我也是中國人」，這麼難嗎？

(中時電子報)