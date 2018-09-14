四分衛阿山「被強暴」12遍 累到大唱「起來」

2018年09月14日 03:12 中時 潘鈺楨

新人黃聖球飾演謝盈萱的兒子。（親愛的工作室提供）

邱澤（左）與黃聖球。（親愛的工作室提供）

電影《誰先愛上他的》，不只邱澤、謝盈萱這對「非常態情敵」是狠角色，還有兩位「穿針引線」的重要男人「更難搞」！

影壇新人、樂壇老鳥陳如山，一直非常熱愛電影的阿山，初接到電影邀約一度以為是找他做配樂，再三確認是「演出」時，興奮度倍增。所以雖然身為台灣搖滾樂團一霸，從排戲到整個拍攝過程，阿山卻像學生一般態度虛心。

阿山飾演的「宋正遠」是全片的「問題人物」，每一出場都是重頭戲，包括邱澤陪他一起落髮，因為一刀一刀都是來真的，所以必須一次OK；被謝盈萱「強暴」的那場戲，為展現當下必須滿足「力道」、各種鏡位，共拍了12遍，累到傻笑的阿山只好大唱自己的經典名曲「起來」，讓尷尬臉紅的謝盈萱終於大笑。

阿山的敬業讓剪接師雷震卿和導演徐譽庭完全不忍割捨，在看完第一版剪接後，阿山主動告訴導演徐譽庭：「有時候不存在的比存在的還要有意義。」，徐譽庭當下萬分敬佩又感動，這才放心大刀闊斧，徐譽庭感激地說：「所以邱澤、謝盈萱的影帝影后，是阿山用模糊的背影換來的！」

新人黃聖球飾演謝盈萱的兒子，是徐譽庭從數十位試鏡童星中挑選出來的，然其獲選原因竟然是因為另一位導演許智彥想打他：「他把那種因原生家庭的悲劇宿命，導致心裡有許多心事卻說不出口，於是非常叛逆的少年氣質詮釋的非常自然，就好像天生如此。」

事實上黃聖球出身在一個幸福的「玩」美家庭，父親是以「鼓聲若響」紅遍大街小巷的金曲客家歌王黃連煜，從小就被爸爸天天帶著爬山，而媽媽美麗又開明，一點也不「劉三蓮」（片中母親的名字）。拍攝期間，黃聖球每天帶一樣新玩具到現場教劇組伙伴「怎麼玩」，從手指滑板到腳下的真實滑板，所以導演徐譽庭每次要跟他講戲都得把握關鍵重點，因為他只有十分鐘的耐性；如果稱讚他演得好，他就會立刻反駁：「我沒有在演！」。黃聖球的沒耐性，不但讓對手演員邱澤和謝盈萱「驚恐萬分」，也由衷的感謝：「因為他有一種魔力，會讓你掉入一個境界，而忘記自己在拍戲。」

(中時 )