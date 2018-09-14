中職》看陳傑憲游擊失誤 高國麟心有戚戚焉

2018年09月14日 01:38 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

統一獅游擊手陳傑憲近來備受守備失誤所苦，而加入職棒才由外野移防游擊大關的富邦悍將高國麟，曾在擔任游擊手時發生追平聯盟單局3失誤，對於陳傑憲的處境更是心有戚戚焉。

陳傑憲近來因守備失誤問題，球隊有意讓他移防外野以減輕他的守備負擔，更專注於打擊，不過在13日對上中信兄弟的比賽中，陳傑憲仍舊擔綱先發游擊手，中信前5局以1比0領先1分，但6局下周思齊2出局後擊出內野高飛球造成陳傑憲守備失誤，中信因此再拿分數，終場中信就以4比0獲勝。

包括13日的比賽在內，陳傑憲已在游擊防區連3戰出現失誤，本季91場出賽已發生28次守備失誤，守備率9成27也是生涯新低。且13日陳傑憲發生失誤後，不少網友更瘋傳他因失誤造成球隊失分而紅了眼眶。

陳傑憲雖內外兼備，業餘時期守備位置多為外野，進入職棒後則大多鎮守游擊大關，不過對於困難度相對高的內野防區，陳傑憲似乎還有一點修正空間，近來更備受失誤問題困擾。

不只陳傑憲，富邦悍將內野手高國麟也曾與陳傑憲走過相似的路，高國麟2015年以外野手身份參加中職選秀，但進入義大犀牛後（富邦悍將前身）接受教練團的建議而改練游擊守備，經過8個月的練習，「逆練守備光譜」的高難度仍讓高國麟在游擊防區發生難堪地追平聯盟紀錄的單局3次失誤。

如今再談起當年失誤到追平聯盟紀錄的回憶，高國麟雲淡風輕地說：「失誤就失誤了，我不會再多想，因為再想也無濟於事，努力讓自己在最短時間內調整到最佳狀態才是最重要的。」

高國麟與陳傑憲僅相差1歲，2人不但曾在2014年的U21世界盃並肩代表中華隊出賽，高國麟更曾在就讀高苑工商時期至日本移地訓練時，在與岡山共生高校的練習賽中與陳傑憲同場較勁。

高國麟說：「我高中就對他有印象了，他體力很好，實力本來就不錯，印象中他守備也不差。」聽聞陳傑憲在游擊防區遭遇的挫折，高國麟認為：「有時候守備會受到很多因素的影響，留太多汗導致手濕、球沒拿好就急著出手，場地還有其他問題，游擊真的不是一個好守的位置。」

高國麟在學習游擊守備的途中付出不少學費，心態的強化遠比球技精進更受用，此後他接受球隊的安排，又多練了三壘以及一壘的守備位置，雖尚未守出心得，但自認已有7、8成的把握，能擔任內野多種守備位置的身手加上不錯的打擊水準為他在一軍爭取到不少出賽機會。

對於陳傑憲在游擊防區遭受的重擊，曾有過類似經歷的高國麟認為，不該單以守備失誤斷定球員的優劣，他認為陳傑憲仍是一名優秀的球員，祝福他能盡快克服挫折走出陰霾。

(中時電子報)