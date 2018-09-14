慘！人夫偷吃舊情人挨告性侵 老婆加送他一條通姦

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
/綜合報導

享齊人之豔，到底是「性福」？還是「幸福」？北部地區有名已婚人夫，背地裡卻與前女友繼續交往，還到飯店嘿咻。不過這種齊人之福沒多久即被老婆當街發現，而偷腥男與前女友因為「射後不理」挨告性侵，其妻知悉後怒不可支，加告一條丈夫與前女友通姦，這下偷腥男沒有了「性福」，也斷了「幸福」

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據《蘋果》報導，這名男子婚前有一名相交多年的女友，2人年輕時因為意氣用事而分手，但王男婚後因緣際會再次與老情人重逢，意外擦出火花，發生了不該發生的性關係。

有次他們相約餐館吃飯飲酒，女子喝多了在路旁嘔吐，當天天空又下著雨，被告就帶她到附近的一家商旅休息，2人在酒精的催化下乾柴烈火燒很快就燒了起來。

完事後該男想要回家，但老情人不讓他回家還打電話給櫃台說要報警，質問他「你玩完就想走喔」、「如果我早上起床沒有看到你，我就告你性侵」。王男沒辦法，只好再留下來陪她，2人去洗鴛鴦浴後又發生性關係，後因妻子一直打電話找他，最後就趁她睡著後趕緊離開回家。

不料，舊情人因為不滿偷腥男真的不聲不響離去，氣得上警局告該男趁她酒醉不醒人事撿屍性侵，而被告的妻知道這事後，也認為丈夫根本背著她偷腥，氣得對2人提出妨害家庭告訴。

沾得滿身是腥的丈夫，對於老情人的提告，他告訴檢察官坦承有發生性關係，但辯稱那天她喝多，又哭又鬧、天空還下著雨，當時妻子打電話找他，老情人又在外面淋著雨，他不忍心就帶他到附近旅館，進房後，幫她脫掉濕襯衫蓋上棉被準備離開，但她一直說「好冷」，他上床抱著她取暖，春雷勾動地火，很自然就發生了性關係。

(中時電子報)

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