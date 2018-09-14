謝絕推銷！美空軍不買F-15X或F-22＋F-35混血機

2018年09月14日 05:00 中時電子報 楊幼蘭

F-15X戰機

波音和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）最近忙著向美國空軍推銷新型戰機，但高層官員告訴《防務新聞》（Defense News），目前他們其實對F-15X，或F-22與F-35的混血機都沒興趣採購。

先前《防務一號》（Defense One）網披露，波音向美國空軍推銷新型F-15X戰機，而洛馬則大力推銷F-22與F-35混血機。不過，這兩大軍機巨頭賣力推銷新戰機，並不意味美國空軍就會想買。

美國空軍部長葳爾森（Heather Wilson）說，她認為，空軍該把寶貴的財務資源用在5代隱形戰機，明確地說，就是F-35戰機上，因此不可能再回頭去買像所謂F-15X的先進4代戰機。

「我們目前有80％的4代戰機，以及20％的5代戰機，」她說，「在我們奉命規劃的任何戰鬥裡，更多5代戰機會造成很大的差別。而我們認為，要讓它們各佔一半，意味著不會再買新型4代戰機，而會繼續增添5代機。」

傳洛馬要打造F-22/F-35混血機

至於最近成為熱門話題的F-35 與F-22混血機，葳爾森也直截了當地表示，相關提案「目前並不在考慮之列」。

而洛馬在聲明中說，他們正專注於F-35戰機專案，但「為了確保包括現有戰機在內的技術繼續領先與時俱進的威脅」，因此也設法在戰力上有世代性的飛躍。至於面對《防務新聞》有關F-15X的報導，波音則不予置評。

葳爾森的聲明似乎向波音和洛馬潑了冷水，但或許美國空軍內部真有人想採購F-15X與F-22/F-35混血機，而他們可能會繼續說服領導階層。

消息人士透露，波音和美國空軍針對F-15X進行了很認真的會談，但由於不想模糊採購F-35這頭號目標，因此避免公開表達興趣。《防務新聞》指出，有好幾名消息人士透露，美國空軍和波音為F-15X談了一年多，但目前並不清楚，這些會談究竟到什麼層級。

無論如何，這些消息人士都認為，就算美國空軍要買，F-22/F-35混血機受青睞的機率，也比F-15X來得高。

(中時電子報)