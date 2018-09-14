「不再投民進黨了！」 網民：它比國民黨更讓人噁心

2018年09月14日 03:35 中時電子報 黃麗蓉

已辭職獲准的促轉會副主委張天欽，被爆竟在內部會議說「促轉會現在升格為東廠」，此說法引發多方批評。PTT網民甚至直言：民進黨比國民黨更讓我覺得噁心！

PTT網民貼文說，投民國黨、親民黨、台聯、新黨、綠黨...什麼黨都好，不要再投民進黨了！因為民進黨已經忘了初創時的理想，那一年的美麗島已經不再美麗了。德國哲學家尼采說：與惡龍纏鬥過久，自身亦成為惡龍；民進黨和國民黨對抗久了，終究還是成為了威權的一份子。「我X你X的東廠！」

網民酸說：「DPP RIP」、「民進黨的要我投給他，除非先退黨。」、「DPP已經變成只剩仇恨的政黨，該解散了。」、「民進洞先進洞吧。」、「屏東投給蘇清泉。」、「我還真的想投蘇清泉了，就算他當初批評柯P，但是這次他沒下去打。」

作家陳芳明也在臉書分享他對此事件的看法，他接受媒體專訪時指出，民進黨權力在握，並不意味正義就站在執政黨這一邊。張天欽的說法，顯然已把執政等同正義。但沒有經過仔細的檢驗與調查，張天欽只因加入促轉會，就以為自己升格成為正義的代言人，甚至還要拿來在選舉中操作，可說已經過份悖離正義精神。這個傷害不可謂不大，民進黨可能要耗費很多時間才能彌補。

(中時電子報)