「不再投民進黨了！」 網民：它比國民黨更讓人噁心

張天欽遭爆在內部會議，點名國民黨新北市長參選人侯友宜是「轉型正義最惡劣的例子」等言論，促轉會主委黃煌雄（右2）12日與3位專任委員對監督不周，向大眾道歉。（資料照片/陳信翰攝）

友善列印
中時電子報

已辭職獲准的促轉會副主委張天欽，被爆竟在內部會議說「促轉會現在升格為東廠」，此說法引發多方批評。PTT網民甚至直言：民進黨比國民黨更讓我覺得噁心！

PTT網民貼文說，投民國黨、親民黨、台聯、新黨、綠黨...什麼黨都好，不要再投民進黨了！因為民進黨已經忘了初創時的理想，那一年的美麗島已經不再美麗了。德國哲學家尼采說：與惡龍纏鬥過久，自身亦成為惡龍；民進黨和國民黨對抗久了，終究還是成為了威權的一份子。「我X你X的東廠！」

網民酸說：「DPP RIP」、「民進黨的要我投給他，除非先退黨。」、「DPP已經變成只剩仇恨的政黨，該解散了。」、「民進洞先進洞吧。」、「屏東投給蘇清泉。」、「我還真的想投蘇清泉了，就算他當初批評柯P，但是這次他沒下去打。」

作家陳芳明也在臉書分享他對此事件的看法，他接受媒體專訪時指出，民進黨權力在握，並不意味正義就站在執政黨這一邊。張天欽的說法，顯然已把執政等同正義。但沒有經過仔細的檢驗與調查，張天欽只因加入促轉會，就以為自己升格成為正義的代言人，甚至還要拿來在選舉中操作，可說已經過份悖離正義精神。這個傷害不可謂不大，民進黨可能要耗費很多時間才能彌補。

(中時電子報)

文章來源：PTT

文章來源：陳芳明臉書

「朕即天下」 蔡詩萍：民進黨執政危機將如影隨形！
不讓國民黨東山再起 苦苓：原來民進黨是靠這兩單位

蔡英文18年前自稱中國人 游梓翔…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。