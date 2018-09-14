九月開學過敏潮！竟是這3大外在環境因子惹禍？

2018年09月14日 03:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

九月開學季，小朋友怎麼健康出問題？據調查，有9成過敏兒家長發現孩子曾於開學期間出現敏感症狀。禾馨新生婦幼診所小兒科主治醫師陳映庄也表示，依據過往門診經驗，收假後一至兩周，為孩童過敏的高峰期，就診人數上升3-5成。

醫師提醒，別以為過敏只和環境有關，暑假作息不正常、課業壓力和頻感冒都會加劇過敏症狀的不舒服感，因此提出「開學季潛在5大過敏危機」，提醒有敏感體質的小孩特別注意。

1. 暑假愛熬夜、睡不夠的體質失調遺害

2. 開學壓力大，增加過敏反應強度

3. 開學流感潮，感冒過敏齊發，不適症狀更明顯

4. 暑假學校累積的灰塵、黴菌過敏原，在開學掃除大爆發

5. 開學通勤汽機車排放廢氣提高，加強鼻黏膜刺激

陳映庄醫師說明，每到9月中，求診原因就會分成「反覆感冒」和「感冒讓過敏惡化」兩大類。事實上，開學過敏與暑假生活作息不正常造成的體質失調息息相關。根據調查，近5成5的學童暑假經常晚睡或熬夜；超過半數的人也愛吃零食、炸物，且多待在室內，沒有固定運動習慣。陳醫師強調，生活作息不正常、睡眠不足造成的體質問題並不會立即顯現，而是等到重回校園壓力一來，才會反應在身體徵兆上，大幅增加過敏反應的強度與不適感。

除內在體質失調外，開學後環境問題亦是過敏爆發的原因。醫師表示，許多過敏兒的家長都非常重視家中清潔和空氣品質，但學期開始後，不論是孩童上下學經過交通要道，吸入過多的廢氣，或是開始掃除累積一整個暑假的灰塵和黴菌，都會增加鼻黏膜的刺激，誘發過敏發作。醫師提醒，除配戴口罩、勤洗手，避免黏膜接觸到過敏原外等外在防護行為，還是需要調整好體質，降低敏感發作的頻率。

醫師首度提出「外在防護+內在飲食 · 抗敏3招」的開學過敏潮解決方案，建議平時就要積極地進行調整，隨時做好抗敏準備：

1. 首要！平衡免疫細胞活性，免疫走向回歸正常

2. 必備！抗敏隨手包，降低過敏原接觸

3. 強調！規律運動和作息，不誘發過敏體質

(中時電子報)