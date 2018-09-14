颱風沉降作用 全台高溫悶熱！入夜後 東半部防大雨

強颱「山竹」因路徑南偏，目前已知對台灣影響不大，然今（14日入夜後，東半部防大雨。（圖取自氣象局網頁）

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中時電子報
／整理報導

來勢洶洶的強颱「山竹」因路徑南偏，目前已知對台灣影響不大！今（14日）依舊是多雲到晴天氣，然受到颱風外圍環流沉降影響，氣象局針對花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市發布36度以上高溫特報，另針對16縣市發布路上強風特報。此外，今天入夜後，東半部地區及恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率。

然受到颱風外圍環流沉降影響，氣象局針對8縣市發布36度高溫特報。（圖取自氣象局網頁）

今日白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，高溫炎熱，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地山區亦有局部短暫雷陣雨。今晚起第22號颱風外圍環流影響，臺灣東半部地區、屏東地區及南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局今（14日）針對16縣市發布路上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

氣溫方面，受到到颱風外圍環流沉降影響，今日花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣地區為黃色燈號，有機會出現36度以上高溫。另明日台南以北地區有局部焚風發生的機率，請注意。

另第22號颱風「山竹」路徑持續南修，目前發海上颱風警報機率不大，，預估明日會最接近台灣，台灣東半部、恆春半島及屏東山區等局部地區將有大豪雨雨勢。另今日起台灣附近各沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」；竹苗空品區為「普通」等級；北部、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)

受到到颱風外圍環流沉降影響，今（14）日全台高溫悶熱。（圖取自氣象局網頁）

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