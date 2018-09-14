陸型男藝術家來台策展！邀你與「蟲」共舞看世界

【蟲文展——朱贏椿與蟲子們的紙上邂逅】。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

大大小小的蟲，定格在藝術家的攝影作品，安然愜意，睜大雙眼用牠們眼睛看世界！先揉揉眼睛，脫掉(心中的)眼鏡，再翻開這本「世界上最美的書」。今秋與「蟲」共舞，欣賞【蟲文展——朱贏椿與蟲子們的紙上邂逅】特展，數種昆蟲藝術家及書籍設計師朱贏椿，邀請全體人類共讀這本顛覆閱讀想像的奇妙之書。

朱贏椿現為南京書衣坊工作室設計總監、南京師範大學書文化研究中心主任。崇尚「慢」拍生活，觀察天地間微小生物引發無限想像，其中《蟲子書》於2017年獲選為「世界最美的書」，大英圖書館列為永久典藏書籍。全書無任何中文字，蒐集蟲子在菜葉上的百種咬痕、爬行的痕跡，或任由其隨心所欲地從紙上走過所留下的足跡，構成了這部創舉之作。

創作歷程朱贏椿自述為：「開半畝田，種五年菜，邀百種蟲，集千形文，成一本書。」好似回到童年看蟲的日子，循著菜園裡「藝術家」們的節奏，脫離世界的秩序，獨自慢步成詩成畫。

《蟲子書》於2017年獲選為「世界最美的書」。（主辦單位提供）

此次展覽彷彿為自然的觀測站，隨著蟲鳴的背景聲，細膩呈現《蟲子書》中十數件原作，及長約20米無期限創作中的長軸作品，透過小生物悠長與緩慢的生命步伐，極度靜謐如書法線條的行草，沉浸其中會不自覺放下人類語言，體會這場微小又爆炸性的異想世界。

現場並有蟲子文字的互動體驗，觀眾可藉朱贏椿設計的蟲文字，讓蟲子幫忙「發聲」，創作出獨一無二的自我作品。莊子曰：「天地有大美而不言。」聒噪的現代生活，無法言喻也是造物者最美妙的演繹，歡迎您來與「蟲」共舞，瞭解蟲子們與藝術家朱贏椿在紙上邂逅的故事！

朱贏椿現為南京書衣坊工作室設計總監、南京師範大學書文化研究中心主任。（主辦單位提供）

蟲文展——朱贏椿與蟲子們的紙上邂逅

展期：09 / 15（六）—11 / 04（日）

地點：Link Lion 雄獅星空 〔週一、二公休〕

(中時電子報)

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蟲文展 — 朱贏椿與蟲子們的紙上邂逅

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