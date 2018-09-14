台灣藝術登舊金山！《膠著人生》預視人與垃圾共生共滅

2018年09月14日 05:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

《膠著人生》描述塑膠時代中人與所製造的垃圾共生共滅、《請你吃土》以受污染的泥土製成的碗盛裝肉燥飯並與觀眾互動！竹圍工作室將與美國舊金山中華文化中心及香港WMA基金會合作，以「無限循環」為題，於9月11日至10月21日在舊金山中華文化中心社區空間「41舊呂宋巷」展出三方藝術家作品。

竹圍工作室受文化部跨域合創計畫補助，將臺灣藝術家及曾赴臺灣駐村交流的國際藝術家的作品帶至舊金山，促成藝術與環境永續的國際對話。此次參展者包括台灣的舞蹈生態創意團隊、藝術家李珮瑜、香港藝術家張慧婷與菲律賓藝術家法蘭西斯．索蘭諾。

李珮瑜作品《請你吃土》以受污染的泥土製成的碗盛裝肉燥飯並與觀眾互動。（文化部提供）

舞蹈生態創意團隊的影像作品《膠著人生》描述塑膠時代中人與所製造的垃圾共生共滅；李珮瑜作品《請你吃土》以受污染的泥土製成的碗盛裝肉燥飯並與觀眾互動，格外發人深省；張慧婷的繪本《飄洋過海的瓶子》，則轉化自在臺駐村時接觸蘭嶼回收計畫及發起者阿文的經歷；法蘭西斯．索蘭諾作品《深白色詩歌》則是運用臺灣的廢棄回收材料，回應海底珊瑚白化的議題。

該展合作單位香港WMA基金會另將帶來攝影藝術家高靈(Gao Ling)及藝術研究團隊TRES Art Collective共同參與，高靈的作品反映空氣污染之於生活的對比，而TRES Art Collective的作品則針對海洋廢棄物提出反思。舊金山中華文化中心另還將邀請兩位曾在Recology駐村的藝術家Cathy Lu與Weston Teruya參展。

「無限循環」藉由納入不同藝術家的觀點及場域、多元的環保及社會組織，透過藝術對話來促進世界公民的環境意識，亦屬於全球氣候行動高峰會(Global Climate Action Summit)相關活動。

(中時電子報)