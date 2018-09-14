9／14 三大報頭條要聞

2018年09月14日 07:26 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●促轉會副主委張天欽自詡執政東廠。中華文化總會前祕書長楊渡說，此刻蔡政府是以轉型正義為名，幹不正義的事，讓轉型正義成為對自由精神的另一種傷害。一位曾參與民進黨創黨的大老更以「不可思議」形容內心憤怒，呼籲監察院該主動調查，立法院更應成立調查委員會還原真相，徹底消弭社會不信任，轉型正義才可能重新開始。

●大陸對台核發居住證，引起台灣社會高度議論，陸委會日前才表示，正在研擬修法，擬要求領用居住證的民眾有向主管機關申報的義務，否則將面臨罰鍰。陸委會昨先批評大陸國台辦對居住證相關說法是避重就輕、刻意混淆，政府表達強烈不滿；至於應對措施，在可能的罰鍰外，陸委會加碼表示，將研議「更加嚴密的安全管理機制」。對已申領居住證的台胞，則強調沒有立即除籍的問題。

●「傅崐萁加油！」、「蔡英文下台！」因合機案遭判刑的前花蓮縣長傅崐萁13日上午在花蓮縣政府大禮堂舉行記者會，支持群聲嘶力竭搖旗吶喊，傅痛批遭政治追殺，傅崐萁的妻子、國民黨縣長參選人徐榛蔚則呼籲鄉親守護花蓮的正道。

●促轉會副主委張天欽密謀當選戰打手，重創促轉會威信，但除張天欽請辭外，其餘配合獻策的幕僚，依舊留在位置上。世新大學副校長游梓翔說，蔡政府若只想把事情淡化成「東廠僅一位」，不思檢討怪獸單位，就別再吹牛「改革挺台灣」。

◎旺報

●美國航母若去高雄停靠對美國實際得不到好處，卻反而可能讓北京趁機觸發對台動武的正當性，台灣將首先受害。美國在台協會（AIT）主席莫健（Jim Moriarty）華府當地時間12日在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）演講時，承認航母泊台可能讓北京對台動武。

●美國在台協會主席莫健12日指責陸方片面改變現狀的同時，也強調美國反對任何一方片面改變台海現狀不是單指一方，而是對雙方都適用；針對召回美國駐拉美三國的大使，莫健則指出，美方要藉此表明，大陸這類行為不是沒有後果。

●軍事界的盛事──第十二屆中國國際航空航太博覽會（珠海航展）11月6日至11日登場，13日特別在北京舉行記者會，主辦方介紹，今年參加的國家地區、參展商、展覽規模，均再創歷史新高，參展的國內外各型飛機超過100架，大陸十大軍工企業也大規模參展，將首次實現「陸、海、空、天（航天）、電（電磁）」的全領域覆蓋。

●大陸航母遼寧艦的艦載機殲-15，近日被官媒披露，完成夜間的起降訓練，數名飛行員於渤海灣某軍用機場對夜航技術恢復保持、夜間著艦等技戰術進行訓練，這也顯示遼寧艦已具備晝夜起降和綜合攻防能力，距離全方位作戰能力越來越近。

◎工商時報

●蘋果史上最貴iPhone機種昨（13）日登場，由於平均售價可能比去年貴7～10％，蘋果不排除能出現營業額的超級循環。市場分析，新iPhone不論賣得好壞，蘋果都已立於不敗之地。但對蘋概股而言，只有出現銷售量的超級循環時才能受惠，蘋果吃肉的同時，蘋概股能否順便喝到湯，還有待觀察。

●外界原預期在美國11月期中選舉前暫停的中美經貿談判，有望提前啟動。美方消息人士透露，美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）已邀請中方重啟高層級貿易談判，未來幾周內舉行。昨（13）日中國商務部證實，雙方團隊正在就一些具體細節進行溝通。中美提前重啟貿易談判，昨也激勵陸港股匯雙雙反彈。

●愈來愈多人不愛臨櫃。金管會13日公布國銀數位存款帳戶，到今年6月底已有91.7萬戶，比去年底增加52萬8,534戶，增幅為136％，也是去年同期帳戶數的4.5倍，民眾線上申辦帳戶似有跳躍性成長。

●總統蔡英文今（14）日將頒授「一等卿雲勳章」給台積電創辦人張忠謀，以表彰張忠謀對國家、半導體產業的貢獻，這是第一位獲此殊榮的商界領袖。但是外界更好奇的是，張忠謀是否會出任APEC總統特使，前往11月在巴布亞紐幾內亞舉辦的領袖會議。

(中時電子報)