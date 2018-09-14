推動青桐林小旅行！中市拚霧峰區北坑產業道路升級市道

台中市道路升級，首波鎖定霧峰區桐林里北坑產業道路升「市道」。（台中市府提供）

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為提升基礎建設品質與舒適度，強化偏遠地區道路安全，台中市政府推動道路升級計畫，首波納入霧峰區桐林里北坑產業道路，報請中央爭取提升為「市道」，可望明年升級為市管道路編號中108-1，未來結合交通局及農業局規畫的青桐林小旅行，促進生態觀光旅遊。

霧峰區桐林里北坑產業道路行經霧峰青桐林生態產業園區、桐林里北坑溪一帶，鄰近九九峰自然保留區，保有低海拔林相及多樣性生態環境，為多種保育類貓頭鷹的生態棲地。

沿線座落幾處農家聚落，當地居民及遊客僅能仰賴霧峰區民生路行經桐林國小，轉北坑產業道路。居民期盼北坑產業道路整體安全規模，可以進一步提升。

台中市府建設局長黃玉霖表示，日前邀集地方里長及市府相關單位，共同踏勘北坑產業道路，聆聽地方建議，青桐林生態產業園區為霧峰自然生態亮點，一線天及青桐林步道好山好水，更是周末假日闔家出遊的好去處。

對於增強產業道路規模，市府已加緊腳步，檢討相關道路設施標準，報請中央爭取提升為市道經費，加速讓霧峰區北坑產業道路，升格為市管道路中108-1。

桐林里長呂玉山說，長久以來，當地鄉親一直期待爭取將北坑產業道路納入市道，未來提升為中108-1後，可規劃公車路線至青桐林生態產業園區，帶動青桐林觀光發展。

(中時 )

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