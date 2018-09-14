海綿城市添能量！中市大里防災公園明年動工

2018年09月14日 07:41 中時 盧金足

台中市大里區大峰路防災公園，經台中市政府水利局積極爭取，已提報中央前瞻計畫補助，目前進入工程設計階段，預計明年動工，2020年完工啟用。

台中市府水利局長周廷彰表示，將以「海綿城市」概念為基礎，設置雨積磚、雨花園、礫石樁、鋪面滲透工法、滯洪池等工法，增加滯洪量約1萬立方公尺，並可做為水資源循環再利用的教育展示空間，進一步提升台中防災能力。

為讓民眾了解工程規畫與進度，水利局在大里召開說明會，聆聽地方里鄰長及居民的心聲及對工程的期待。

周廷彰表示，大峰路防災公園是接續大里區美群路、仁化路、中興路等雨水下水道工程陸續完工之後，進一步改善仁化路、草湖地區長年淹水，最後必須完成的重要工程，總工程費共1億4000萬元，其中中央補助70％，市府負擔30％，今年提報前瞻基礎建設補助，目前已進入工程設計階段。

大峰路防災公園除了新建滯洪設施以外，也將設置適合各年齡層族群使用的遊憩場所，如草地斜坡趣味滑梯、體健設施、球場或鄰里活動廣場等多元使用性的公園。

水利局也指出，都市的防災能力講求的是綜合治水，透過滯洪池或LID低衝擊開發的方式提升防洪能力。

台中市三年來，新闢增加滯洪池量體達42萬立方公尺，全市共達157萬立方公尺滯洪量，新建雨水下水道長度87公里，實施率達75％，透過土地利用管制、防災策略、工程措施等方法，進行上游「滯洪」、中游「分洪」及下游「減(排)洪」，漸層次提高韌性城市防洪能量。

水利局強調，2020年大峰路防災公園完工後，預計將可增加滯洪量約1萬立方公尺，保護面積約41公頃，保護人口約2260人，進一步提升台中市防災能力，同時將可提供大里區另一處結合水利示範設施及鄰里休憩運動的多功能公園，讓民眾認識水資源循環再利用的各種工法。

(中時 )