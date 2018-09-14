台中》中市規畫「原住民生活專用區」保障松茂部落原民生活品質

2018年09月14日 08:03 中時 盧金足

台中市和平區松茂部落位於台7甲線69K處，自921大地震後，現居地有地質不穩定的情形，為確保部落居住安全，台中市政府規劃鄰近梨山里松柏巷的原住民保留地為遷建基地，並經各級都市計畫委員會審議，將基地變更為「原住民生活專用區」公告發布實施，面積約1.4公頃，基地內將有住宅、活動中心、綠地公園等，提供優質的生活空間。

台中市政府原住民族事務委員會表示，「原住民生活專用區」除可滿足部落居民居住需求外，亦可提供商業行為及原住民文化展演等活動，延續珍貴的原住民文化。

原民會表示，市府擇定鄰近梨山里松柏巷的原住民保留地為和平區松茂部落遷建基地，包含部分住宅區、商業區及保護區。依照現有土地使用管制要點，僅住宅區及商業區可建築，難以安置松茂部落全部居民，為滿足住宿需求、尊重原住民生活方式，並落實土地管理與符合遷建目的，透過都市計畫個案變更作業，將基地變更為「原住民生活專用區」。

原民會指出，松茂部落遷建計畫經內政部核准取得「重大災害災民安置及住宅重建原則」辦理之適法性，自104年起進入實質規畫階段，陸續發包辦理基地都市計畫變更、地質調查與安全評估、環境影響評估及水土保持計畫與雜項基礎工程設計等作業。

2017年2月起依都市計畫程序辦理公開展覽及說明會，經各級都市計畫委員會審議，於2018年6月12日內政部營建署都市計畫委員會第924次會議審查通過，市府都市發展局發布實施。

原民會主委全秋雄表示，台中市政府積極維護轄內原住民族地區居住正義備受中央原民會肯定，於106年度獲核定經費780萬元辦理遷建基地水保環評等相關作業，使遷建計畫得以加速執行，保障族人安居生活。

(中時 )