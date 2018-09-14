表弟命危他聯手媳婦奪產 律師助理：覺得自己像劊子手

2018年09月14日 08:16 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

新北市林姓男子4年前命危，倒臥在病床上無法言語，他的表哥黃姓男子聯手媳婦奪產，找來楊姓律師宣讀擬好的不實內容遺囑，目睹一切的律師助理事發後悲憤po文，表示「突然覺得自己就像劊子手」。新北地院依偽照文書罪，判黃男2年10月徒刑，媳婦1年8月徒刑，均緩刑。

據判決書，黃姓男子2014年為爭奪林姓表弟遺產，委任不知情楊姓女律師，翌日楊女帶女助理到加護病房，見林男全身插管無法言語，沒向醫師確認林男意識狀態，也沒向林男確認遺囑，宣讀事先打好的不實遺囑，再由一旁的黃男媳婦按住林男手指蓋印。

楊姓律師辯稱，當天一早依老闆指示，到加護病房處理遺囑及贈與契約，在這之前她不知道相關內容，黃男出示土地及建物權狀，並稱林男沒有結婚，也沒有兄弟姊妹等其他繼承人，且在場只有黃男及其媳婦，律師以為他們2人是林男很親近的親屬。楊女強調她若知道林有其他繼承人，根本不會製作本件遺囑，過程中她未拿取一毛錢。

事發後律師助理曾在臉書po文，憤慨表示林姓男子躺在床上行將就木，完全無法說話，「真的不知為什麼這種情況了，才要逼人家吐出錢來！」，還提到律師快速地唸完契約內容，像是怕林男突然撒手人寰，林男聽完宣讀留下眼淚，讓助理不捨發文「這樣居然合法」、「突然覺得自己就像劊子手…」

新北地院考量黃男與媳婦均認罪和解，依偽照文書罪各判2年10月徒刑、1年8月徒刑，均緩刑，而法官認定楊女身為執業律師，一時失慮觸犯偽造文書，判楊女及黃女各4月及3月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

(中時電子報)