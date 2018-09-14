洪耀福說張天欽是練肖話 網：怎不說韓國瑜也是

2018年09月14日 08:21 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

促轉會前副主委張天欽疑似當打手影響選情事件遭爆料，是否影響新北市長選情？民進黨秘書長洪耀福今表示，若這錄音帶沒有外洩，大家根本不知道這件事，張的言行當然不當，但張只是「練肖話」。對此，網友表示既然是練肖話，那是所有人一體適用嗎？別忘了民進黨最愛講國民黨高雄市長候選人韓國瑜的性愛摩天輪，怎麼洪耀福沒出來說他只是在練肖話？

對於促轉會這次惹出的風波，洪耀福表示，促轉會是很重要單位，在裡面工作的人，應該用更嚴肅的態度來面對促轉問題，張天欽也已經道歉、辭職了；張的行為雖然不當，但這反映幾個問題，台灣人的個性，就是「練肖話」，國語叫打嘴砲。而且事實上，民進黨沒人交付張去做這件事，民進黨也沒拿這個來打侯友宜，「不曉得侯友宜（國民黨新北市長候選人），唉那麼大聲在唉什麼！」

對於洪耀福的「練肖話」，批踢踢網友譏諷，「套句金庸小說的台詞，只是現在還沒做，不久的將來要做了」、「現在不做 以後永遠不會做?? 不~~會做 以10倍速完成」、「原來是練肖話～～難怪有些假中立的都挺的下去～～」、「前有特偵組，現有促轉會」，更有網友表示「那柯一講什麼話，民進黨就拼命打，怎不說柯在練肖話」、「別忘了Dpper最愛講韓國魚的性愛摩天輪，怎麼洪耀福沒出來說他只是在練肖話，並沒有去實行」、「雙重標準黨」。

(中時電子報)