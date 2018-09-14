2天沒到校上課 成大女學生赤裸暴斃套房浴室

2018年09月14日 08:29 中時 程炳璋

台南市成大建築系2年級林姓女學生突然兩天未到校上課，班上同學連繫不上，13日晚間8時許前往林女出租套房探視，請房東開門，發現林女全身赤裸陳屍浴室，驚動警方，警方調查無外力入侵，女大生疑似洗澡時因心血管疾病發作，意外死亡。

19歲的林姓女學生家住澎湖，因在成大念書，租房在勝利路一家學生套房內，今年暑假返鄉時，曾疑似心血管疾病，身體不適症狀就醫，未檢查出確切結果。

林女最近兩天都未到學校上課，班上同學以電話、通訊軟體連繫不上，14日到她租屋套房探視，見屋子反鎖，請房東開門，進房之後竟發現林女全身赤裸趴臥地板，陳屍在浴室內，身體已反黑現象，口鼻處有血跡。

兩人見狀驚嚇報警，警方慎重察看林女房屋內外，見無遺書，為發現有無外力入侵，案發時是個密室，女大生身上無其他外傷，口鼻處有血跡，警方初判她正要洗澡時，疑似心血管疾病發作，口鼻處撞到地板時受傷出血。

警方通知女學生的姐姐從高雄趕來協助調查，根據林家人陳述，林女暑假曾因身體不適而回澎湖就醫，但未進一步發現症狀，開學後即返回台南念書。

成大女高材生浴室全裸意外死亡，家屬悲痛欲絕，警方對此案不敢掉以輕心，14日將報請檢察官相驗，進一步釐清死因。

(中時 )