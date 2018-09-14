他追女豪砸200萬助裝潢 喬遷日「想睡一夜」被拒人財兩空

男子為了追女出資200萬助裝潢獲芳心，卻因喬遷宴喝醉大鬧落得人財兩失。（非當事人意圖／台灣華特迪士尼資料照）

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中時電子報

新北市一名廖姓男子105年底透過好友認識蔡姓女子，廖男為一親芳澤，大方出資220萬元協助蔡女兒子裝潢新居，不料喬遷入厝宴上廖男喝醉，要求在新居內睡一晚被拒絕，竟失控砸破落地窗，最後2人短短2個月戀情告吹，人財兩失，憤而告上法院要求蔡女償還220萬元，但新北地院法官認為是「贈與」，判廖男敗訴。

據「ETtoday」報導，廖男控訴，蔡女曾2度向他開口借錢，分別借貸80萬及140萬做為購屋、裝潢之用，2人感情生變後，要求蔡女返還借貸的220萬元，還當庭拿出蔡女簽署借款200萬元的本票，要求還錢。但蔡女反駁表示，2人年紀差距甚大，經瞭解廖男的愛意後相當猶豫，直到廖男為了兒子的新居掏出220萬，才決定答應交往，還一同到東歐、日本等地旅遊，期間2人均同睡一房，感情急速升溫，但廖男皆未曾提及還款一事。

蔡女還說，106年8月兒子新居落成舉辦喬遷宴，廖男也為座上賓，但他酒喝太多，開口要求留宿新居，因覺不妥而婉拒，還請廖擇日再留宿，不料廖男大動肝火，在新屋內發酒瘋大鬧，還動手砸破落地門窗玻璃，讓她飽受驚嚇，2人感情就此生變。

新北地院法官認為，男女交往、結婚貴在互信真誠，不得以金錢贈與否則返還作為條件，因此認定該筆220萬元款項為「贈與」，並非是蔡女借貸或不當得利，判處廖男敗訴。

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(中時電子報)

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