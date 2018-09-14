最快11：30發布海警 山竹颱風中心今天最強

山竹颱風路徑南修，但暴風圈仍會擴大，氣象局預計上午11:30發布海上警報！此為山竹颱風路徑潛勢圖。(擷圖自氣象局)

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中時電子報
/綜合報導

山竹颱風路徑南修，但暴風圈仍會擴大，氣象局預計上午11:30發布海上警報！目前山竹颱風距台灣東南方約1070公里海面上，以西北西方向前進，路徑穩定朝向呂宋島東北部陸地前進。氣象達人彭啟明表示，颱風強度仍緩慢增強，七級風暴風圈已擴大為300公里，還可能擴大，今天應是颱風中心最強的一天。

氣象局預報員劉沛滕表示，目前山竹距離鵝鑾鼻1070公里，山竹七級暴風圈半徑擴大到300公里，且還會再擴大，今天可能上午11時30分發布海警，但海警發布影響時間很短，大概在明天深夜就會解除。不過，劉沛滕提醒，目前台東海域已出現近5米長浪，台東、屏東、花蓮及宜蘭等海上作業船隻要特別留意。

彭啟明分析，雖然山竹颱風暴風半徑達300公里，中心離台灣太遠，暴風圈碰不到台灣，對我們陸地直接的威脅較低，但未來暴風圈非常接近我們南方海域的警戒範圍，剛剛好就在邊緣。目前颱風中心最大風速為每秒55公尺，有些氣象單位預估今天會到62-68公尺，但不管怎麼算，今天應該是颱風中心最強的一天。

彭啟明指出，周六到周日上半天，颱風外圍環流影響台灣最劇，這時東半部雨勢可能會較大，氣象局預測最大單日達350毫米規模，這主要是中央山脈地形的因素，山脈的沿線東半部將會出現較大降雨，有些雲系也回延伸到西半部，但還是以東半部為主，雨勢還是要多留意。

(中時電子報)

文章來源：彭啟明臉書

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