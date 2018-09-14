高雄》北漂人口能決定韓國瑜選情？他一語道破關鍵

2018年09月14日 09:01 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長選舉，國民黨參選人韓國瑜經常往台北跑，引來批評。韓國瑜則解釋，他到台北上節目是為了闡述政治理念，也要爭取北漂高雄青年支持。對此，有網友問及，高雄北漂人口真的決定選情嗎?有網友不認同，並表示很多高雄人都太討厭國民黨，另外有網友則認為「討厭國民黨不代表討厭韓國瑜」。

日前有北漂高雄鄉親在內湖掛大布條，寫著「本弄高雄鄉親 唯一支持韓國瑜」，引發外界關注。這條「戰瑜弄」是居民自主發起，想為能改變高雄的韓國瑜加油。這裡的居民，有的是親戚是高雄人，也有人是從高雄來台北打拚的，因此對高雄有濃濃的期待跟感情。

此外，韓國瑜在選戰期間南北奔走，民進黨祕書長洪耀福曾說韓國瑜的選法不像在選高雄市長，意在國民黨主席。韓國瑜則回應，這是選戰策略，要爭取約50萬北漂高雄人回高雄投票給他。

對此，有網友在PTT發文指出，目前高雄確實有股沉默力量在蔓延，可惜這股蔓延力量，比起馬跟蔡的第一屆總統選舉補刀能量還是有落差，畢竟是地方選舉。該網友問及，韓如真的要翻盤，高雄在地人這邊的落後，只能完全靠北漂力量來補回，但回高雄的人也不一定會投韓，「比較好奇，韓要得到北漂多少的選票能cover在在地高雄的落後？」

對此，網友認為「討厭國民黨不代表討厭韓國瑜」、「拉一票算一票高雄人在不覺醒就繼續爛」。不過也有網友看衰，並認為「有難度 我估韓輸3~5萬票」、「不會回來投票的還是居多」、「不覺得 北漂搞不好很多也都遷戶籍了」、「很難拉票，很多高雄人都太討厭國民黨了」。

(中時電子報)