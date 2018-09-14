傳奇走入歷史 福斯：Beetle金龜車明年將正式停產

曾是流行文化象徵之一、福斯經典車款「金龜車」將於明年全面停產。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，曾被視為流行文化象徵、福斯（Volkswagen）車廠最長壽的熱銷車款之一：金龜車（Beetle），在走過70個年頭後、即將迎來「退役」的那天。福斯集團宣布，「從明年（2019）開始，傳奇金龜車將正式走入歷史！」雖然官方並未透露停產原因，但路透社認為，很可能與車廠有意全力爭搶下一世代的電動車市場有關。

Documentary - History of VW Beetle Classic

福斯北美執行長沃伯肯（Hinrich Woebcken）在聲明中表示，「（我們）知道停產這款走過70個年頭、陪伴3代人成長的經典車款，勢必會傷害所有金龜車粉絲的情感，但福斯仍堅持在明年停產這款傳奇汽車。」但當被媒體問到有無「復活」的可能，沃伯肯留下一個曖昧的回答、「凡事都沒有絕對地可能或不可能！」

新版本走運動風格的金龜車「Beetle Dune」。（圖/路透社）

被大眾暱稱為「金龜車」的福斯1型（Volkswagen Type 1），起源於1938年的納粹德國（Nazi Germany）時期，由希特勒（Adolf Hitler）下令打造一款平民化汽車，並且要符合：能載兩名成人和三位兒童、最高時速100公里、售價不超過1,000馬克這三項條件。首代金龜車由工程師費迪南·保時捷（Ferdinand Porsche）設計、1938年正式於柏林車展亮相。

1939年納粹德國以金龜車、作為美好生活的「宣傳照」配角之一。（圖/德國聯邦檔案館）

雖然戰爭期間，多數德國金龜車屬於軍用，但對於戰後百廢待舉的歐洲而言，耐用和堅固的金龜車很快地襲捲了整個大陸，成為最暢銷的車款之一。它那突出顯眼的外型，更在1960年代成為「嬰兒潮世代」的當紅流行文化象徵之一。金龜車最大特色是：採用後置引擎後輪驅動，讓車頭空間反成為行李箱，底盤屬於密封式設計，車身落水時也不容易沉沒，是非常安全的車款。

經過多年改版、升級後，目前最新的兩個金龜車版本（SE與SEL），是由福斯位於墨西哥的工廠生產製造，來年也將隨之停產；但福斯集團向車主保證，他們將持續提供後勤與技術協助。可除了上述因要搶攻電動車市場的原因外，不少汽車專家也認為，連年下滑的銷售量、很可能才是福斯「終結」金龜車的主因。

(中時電子報)

文章來源：Volkswagen to stop making its classic Beetle next year

文章來源：Volkswagen to end production of the Beetle next year

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