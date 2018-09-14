強震重創 北海道「震飛」百億日圓觀光收入

北海道強震造成多處坍方損毀，同時也重創其觀光。（圖/美聯社）

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北海道地震發生1周，日本政府統計，至今已有41人死亡，部分災區現正仍停水、停電。許多旅客取消了北海道的觀光行程，對觀光業造成嚴重打擊，受害金額約達100億日圓 (約新台幣28億元) 。

富士電視台報導，北海道地震至今已過1周，道內還有1500人在避難所生活，約5千戶持續停水。觀測到最強的震度7之厚真町許多民宅被山崩、土石掩埋，造成36人死亡。

約50萬名旅客取消了北海道的飯店預定，連最熱鬧的札幌近來都少見觀光客的身影，由於火力發電廠受損造成北海道全區電力不足，政府仍持續要求民眾省電。觀光業預估，這次震災的損失至少達100億日圓。

日本首相安倍晉三13日考慮，將這次的震災指定為「激甚災害」(嚴重災害)，對自治體的重建工作可提高來自中央政府的補助率。

《朝日新聞》報導，釧路市阿寒湖溫泉的旅館工會事務局長松岡孝則表示，該會有7家大型旅館被取消預定，9月約8千人，10月約2千人。地震隔天的7日恢復營業的旭川動物園去年9月約14萬人入園，震災後1天只有約2千名旅客。

札幌啤酒園到本月底有約1萬3千人取消預訂，其中以修學旅行客和外國觀光客為主。新千歲機場周邊的租車公司有600輛車，平時可出租到7成左右，現在只能租出2至3成。

對北海道而言，觀光產業與農業一樣是主要產業之一。北海道廳指出，去年度的訪日外國旅客人數達279萬人，這5年來成長了3.5倍，其中以大陸、台灣、南韓等亞洲圈旅客為最多，佔9成左右。

受北海道震災的影響，日本政府要求北海道居民省2成電力，使得觀光業者無法積極招攬旅客。登別的零售業者表示，登別溫泉已有逾1萬人取消預訂，真擔心今後即使完全恢復供電，觀光客仍無法回流。

(中時 )

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