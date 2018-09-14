中選會拒收件黃士修絕食15小時 她問：林義雄你在哪？

2018年09月14日 09:15 中時電子報 邱文秀

以核養綠公投領銜人黃士修在臉書發文「從此刻起，我在中選會前絕食靜坐抗議。」(黃士修臉書)

民進黨前主席林義雄為公投法補正，2017年05月加入「人民作主教育基金會」禁食、靜坐5小時。如今中選會以違法拒收「以核養綠」公投連署書，國民黨台北市議員參選人問「林義雄，你在哪？你用『5小時絕食』促成的公投法修正，如今被這樣濫權曲解運用，你都沒意見？」，「以核養綠」公投發起人黃士修在中選會前絕食抗議已15個小時達「3個林義雄」單位。

為促修公投法，由林義雄推動成立的「人民作主基金會」之前發起為期16天的「接力禁食」活動，林義雄本人也加入禁食、靜坐5小時。從1980年開始，林義雄便多次以絕食或禁食作為訴求手段。對於林義雄禁食5小時的舉動，PTT八卦板與臉書網友當時留言「我昨晚9點到今天早上7點禁食」、「就比較晚吃午餐啊!」

如今台灣頻頻發生跳電，當初為了能源問題絕食的「聖人」林義雄卻不見人影。而以核養綠公投領銜人黃士修卻為了能源問題在中選會前絕食靜坐抗議。起因是9月12日下午，中選會電話同意以核養綠再次送件。13日中午，他們卻在門口受到大批警力包圍，中選會突然變卦拒收。黃士修說「我們拿出白紙黑字的公民投票法、公民投票法施行細則、行政程序法，指出中選會公然違法，官員不斷跳針迴避問題，並堅持拒收。」

前總統馬英九也在臉書發文聲援，他說「晚間我特別到現場探視這群熱血的年輕人們，謝謝他們為這項公投的付出，為他們加油打氣，也呼籲中選會應該依法行政，不應過度解釋及濫用法律規定。」

國民黨台北市議員參選人游淑慧，也在臉書發文指黃士修絕食 已15個小時（三個林義雄單位），她並問「林義雄 你在哪？你用「5小時絕食」促成的公投法修正，如今被這樣濫權曲解運用，你都沒意見？周公恐懼流言日，王莽謙恭未篡時。向使當初身便死，一生真偽復誰知？

她說，路遙知馬力，日久見人心！周公和王莽，兩人都是曾經一度的聲譽和最終的蓋棺定論截然相反，如果他們的命不夠長，被檢驗的時間不夠長，那麼歷史對他們的評價，就完全不同了。如今林義雄正如王莽，經不起時空變化的考驗。是「聖人已死」 ？或其實「從無聖人」？

(中時電子報)