丈夫連打20噴嚏後倒地 妻上前一看...竟已變屍體

2018年09月14日 09:20 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

一名澳洲男子日前在家中狂打噴嚏，一連打了20多個後突然倒地不起，妻子一開始還以為丈夫在整她，但不論怎麼呼喚，丈夫都沒有反應，才驚覺事態嚴重，趕緊叫救護車送醫，但依舊回天乏術。

根據《9NEWS》報導，平日是眾人開心果的34歲澳洲男子保羅(Paul Doe)住在新南威爾斯獵人谷(Hunter Valley)，本月2日中午在廚房時，保羅突然狂打噴涕止不住，一連打了20多次後，就這樣癱軟倒在地板上，妻子看到的當下以為保羅又在動什麼歪腦筋要尋她開心，於是笑著上前叫他，沒想到保羅竟然已經沒有了呼吸。

醫師表示保羅的死因尚待釐清，但發現他有肺氣腫，心臟主動脈瓣也有缺損，可能與死因有關。保羅親友們得知噩耗也不敢置信，表示前一天他才開心跟大家說，已經等不及父親節到來(澳洲父親節為9月第一個禮拜日)，期待兒子會送什麼禮物給自己，卻在隔天猝死，令人鼻酸。

(中時電子報)