毒男駕贓車橫衝直撞 警冒險逮人無傷亡

毒男駕贓車橫衝直撞 警冒險逮人無傷亡。(警方提供)

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中時
呂筱蟬
毒男駕贓車橫衝直撞 警冒險逮人無傷亡。(警方提供)
毒男駕贓車橫衝直撞 警冒險逮人無傷亡。(警方提供)

桃園平鎮這一名陳姓竊車賊，13日下午駕著失竊的小貨車行經平鎮區中豐、快速路口時，被平鎮警分局的圍捕警網堵到，陳嫌為了脫逃，竟衝撞警車且在車水馬龍的路上高速亂竄，經過1分多鐘的追捕，陳嫌被警車逼到路邊就逮，警方又在贓車搜到陳嫌所持有的海洛因毒品，雖然追捕過程驚險萬分，所幸沒有造成其他用路人及車輛遭到波及，目前警方正擴大偵辦中。

平鎮警分局宋屋派出所副所長李坤龍表示，13日中午家住平鎮宋屋地區的一名婦人向警方報案，自小貨車被人竊取，警方受理後立即依照地緣關係清查轄內慣竊，並透過監錄系統很快就發現該失竊的自小貨車位置，平鎮警分局立即調派多組警網進行攔截圍捕。

果然在平鎮區中豐、快速路口發現由陳姓慣竊駕駛的失竊自小貨車，警方立即上前鳴笛並擋住贓車前進，但陳嫌為求兔脫，竟猛力撞擊警車車頭造成警車受損後，隨即在車水馬龍的中豐路上高速亂竄，警方雖然車頭受損，但仍持續尾隨追緝。

經過1分多鐘的追捕，陳嫌所駕之贓車遭警車逼至路邊，車內員警立即下車壓制陳嫌，並於陳嫌車內搜出海洛因毒品0.83公克後，陳嫌隨即遭到員警逮捕，所幸該起警匪追逐未造其他用路人及車輛受到波及，結束一場虛驚。

陳嫌落網後坦承竊車及施打海洛因毒品，全案訊後，除將陳依毒品、竊盜及妨害公務移送地檢署偵辦外，另擴大清查陳嫌有無其他不法案件，以釐清案情。

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(中時 )

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