2018年09月14日 09:22 中時 呂筱蟬

暢遊桃園地景藝術節，警交管路線請民眾配合。(警方提供)

暢遊桃園地景藝術節，警交管路線請民眾配合。(警方提供)

2018桃園地景藝術節9月14日至30日登場 ，楊梅區富岡舉辦「老城新藝．水young桃源」主題，共有五個區域展示公共藝術，分別是鐵道藝廊區、入口及街道區、伯公岡老街、公園地、陂塘等，桃園市政府警察局楊梅分局，為有效疏解藝術節帶來大量遊客及車潮，將依主辦單位之交通規劃全力執行相關疏導管制勤務，請民眾多加配合。

楊梅警分局假日期間為有效疏解藝術節所帶來的大量遊客及車潮，分別富岡展區成立前進指揮所及機動派出所，動員內外勤警力全力投入交通疏導管制及為民服務工作。

相關管制措施如下：

（1） 假日期間，8時起至18時止，管制路段為中正路1號至64號（中正成功路口至中正信義路口）與中華路1號至37號(中華信義路口至中華富源街口)，除住戶、緊急救護(難)車及公務車外，禁止車輛駛入及停車。

（2） 管制點(共四處)：

1.富豐南、北路口2.民生街與新民街路3. 中正路與新民街路口4.富豐南路與民富路三段929巷路口，計四處管制點，淨化車輛進入富岡老街。

（3） 持有通行證居民、口述當地住戶、搭乘火車民眾、工作人員、媒體、民代及特種車輛放行外，其餘車輛禁止進入富岡老街區，車輛疏導至運動公園停車場或富豐南路停車場，以免費接駁車進入展區。

（4） 交通動線：

1. 南下遊客：

中壢、桃園以北往富岡展區車輛：經國道1號＞台66線至台66與台31匯出口下，沿著台31南行＞民有一路口右轉＞民生街左轉＞富岡展區。

2. 北上遊客

楊梅區以南北上車輛：楊梅交流道下＞台1線＞楊新(北)路(縣道115)路口右轉，＞民富路＞富岡展區。

3.另可搭乘火車來到富岡火車站，並利用自行車慢遊於各景點中。

楊梅警分局長劉印宮表示，2018桃園地景藝術節為今年楊梅地區重要活動，期許分局執行勤務人員以辦喜事之心情，圓滿達成任務，做好交通疏導管制勤務及為民服務工作，也呼籲鄉親多加利用大眾交通工具前來，讓大家盡興暢遊各景點。

(中時 )