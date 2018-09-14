5歲女童疑長期遭兄性侵 王威元痛心：性別教育怎麼了

2018年09月14日 09:29 中時電子報 綜合報導

蔡政府”性平”教育淪空話? 王威元:不應著重情慾教育

新北市一名5歲女童於本月2日因下體出血送醫，因院方懷疑女童遭性侵，通報社工安置，不料，7日女童父親竟然在網路po文寫說，女兒是因為貪玩，撞到玩具屋支架才受傷。然而，10日一名自稱第一時間處理女童傷勢的護理師留言指出，女童陰道深處有嚴重撕裂傷，出血量比成人月經還多，她單獨詢問女童受傷原因，女童竟表示，天天被13歲的哥哥以生殖器插入陰道。針對此一離譜事件，一向相當關心孩童安全與教育的新北市議員參選人王威元表示，聽聞此事令人心痛萬分，雖然檢警目前尚未釐清真相，但案件若真如女童所述，那真的要問，現在的教育到底怎麼了？

王威元表示，此事若真的是一件性侵案，那麼將凸顯出政府性別平等教育的完全失敗，一名13歲的哥哥怎麼會去性侵才5歲的妹妹?父母若知情，又為何沒有加以制止?整起事件離譜到令人難以想像。王威元認為當前的性別教育勢必有重新檢討的空間，當課本內容變相去鼓勵孩子們滿足自己性與愛，將有更多處在弱勢處境中的幼童受害，他們將成為不當性別教育下的犧牲品！

圖／王威元 提供

王威元表示，性別平等教育的經費，從105年的9814萬多元，到106年暴增為1億8714萬多元，而107年也有1億6919萬元，經費雖然有增加，但現行性平教育卻太過著重於情慾教育、性教育，反而在兩性間的情感互動與交流上，顯得十分缺乏，他認為，性別教育不該只是教育性行為而已，更應該重視情感上、道德上的相關課程，教育孩子彼此尊重對方的身體，才是整個性教育中的主軸。一般學童在中小學階段，是性與愛萌芽的重要階段，如何透過正確的性平教育引導孩童身心正常發展，才是重中之重，王威元承諾，當選後將主動介入校園性平機制、把關性平教育，並且透過監督權為孩子們建立一個正確且正當的性別教育政策。

(中時電子報)