時力轟侯友宜”都更政策像幹話” 王威元：沒本事的只會叫囂

2018年09月14日 09:31 中時電子報 綜合報導

時力批侯”都更三箭”空包彈！ 王威元：愚者無法看清現況

國民黨新北市長參選人侯友宜提出的重要政見”都更三箭”，遭時代力量的新北市議員參選人質疑，都更成績單「過去執行被死當，未來政策像幹話」。對此，早已宣示要協助侯友宜全力執行”都更三箭”的新北市三蘆區議員參選人王威元表示，時代力量議員參選人慣於用負面選舉手段，藉由攻擊侯友宜來拉抬自己的選情，實在很不可取，時力在都更政策上沒有可行之具體政見，沒有本事卻很會叫囂，難道這就是時代力量一貫的格調嗎？

王威元表示，時力在新聞稿中提到「都更真的不是解決新北市居住問題的關鍵」，光是這一段話，就已經凸顯出時力的參選人們，對公共政策的理解與素質十分低落，無法看清楚現況，難道時代力量反對都市更新？還是認為都更會帶來高房價跟高空屋？是否有能力提出優於侯友宜，並且具體可行的都更政策? 王威元認為時力對”都更三箭”的批評不僅是無的放矢，他們更有如不食人間煙火的貴公子一般，不了解都更可能遇上的實際難題，必須在細項上因為每一個案子的獨特性而有不同的考量，在這樣的情況下，時力急於抨擊侯友宜都更政策的行為，無非只是選票考量。

王威元表示，從基本經濟學原理中的供給與需求市場機制可知，都更就是因應人口增加而重新檢討土地利用的方式，透過立體建物釋放出更多平面空間，例如電線的地下化、安全的人行道、足夠的機汽車空間、公共空間等。我們從年輕人喜歡往新社區、新大樓移動，以及老舊社區人口外移的現象來看，民眾喜好追求更適合居住的環境，努力將自己的舊房子變成更符合期待的新房子，何錯之有？如果民意是期待發生改變，那麼從政者就應該努力完成人民期望，同時考量加強防範天災的能力，政府亦需有承擔政策成本的魄力，讓民眾住得舒服、住得安心，這樣的都更理念才是正軌。

(中時電子報)