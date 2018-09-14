桃園育兒補助新制造成家長不滿 朱珍瑤呼籲市府應加強配套措施

2018年09月14日 09:32 中時電子報 綜合報導

行政院在今年8月1日推出「擴大育兒津貼」政策，桃園市長鄭文燦於同日宣布，桃園市的育兒補助也將進行調整，然而新方案一出，招致不少家長強烈的反彈。

何以在桃園市的育兒補助新制會造成民眾普遍的不滿？

首先是桃園新制缺乏緩衝期，有目前在孕媽媽表示：「本來是可以領6500，現在因為落日了，未來寶寶出生也只有3500可以領。」

雖然桃園市長鄭文燦表示，基於信賴保護原則，桃園先前發放3千元育兒津貼有落日條款，將續發到2021年。

但是所謂三年落日條款，是以新生兒家庭是否能於今年8月1日前登記為準，對於來不及在8月1日以前登記的家庭，將無法享受桃園市原有的補助，形同舊制馬上落日。

對許多即將迎接新生命的家庭來說，落日條款來的太突然，沒有相應的宣導期與緩衝期，讓人措手不及。另外，原有受訓長輩照顧幼兒的相關補助變相消失。在舊制中，請受過保母訓練的長輩代為照顧新生兒，可另外申領每月2500元的補助，然而在新制中，無法再申領這樣的補助。

許多爺爺奶奶在付出時間與金錢完成受訓課程後，原本期望能得到夠得到相應的補助，沒想到在此時居然出現政策急轉彎。

若有聘請保母，在新制下要享有相關補助，需要合作的保母另行於市府簽訂「準公托契約」，合約內容與現有產業型態存在落差，遭受保母從業人員強烈的抵制，對於家長來說，這方面的補助最終可能是「看的到，吃不到」，效果大打折扣。就有家長認為這是政府沒有誠意的表現，為何給家長的補貼不能在既有的保母登記制度下進行，反而要另立「準公托契約」？有家長表示「所有的家長都要人仰馬翻，因為這個6千元，所以要全部都換保母、換托嬰中心嗎？」

桃園市的育兒補助新制出現了各種問題，造成民眾困擾，結果令人遺憾。

珍瑤認為，少子化早已是台灣的國安問題，在育兒成本越來越高的今天，市府應該將育兒福利越做越好，鼓勵生育，而不是將原有的福利做乾坤大挪移，帶給民眾朝令夕改、無所適從的挫折感。

桃園市育兒補貼新制倉促上路，配套不足，傷害政府威信，也帶給嬰幼兒家庭種種的不便，珍瑤呼籲桃園市政府應火速檢討新政策的不足，完整說明育兒補助新制政策與舊制之比較對照，如有差別待遇應全數擇優實施，盡快完善必要的相關配套措施，以去除市井流言並解惑民眾心中之疑慮，珍瑤在此鄭重承諾，將來進入市議會定當竭盡全力為民謀福。

(中時電子報)