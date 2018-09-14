專訪／王琄挑戰「零演技」 角色入體帶著走

2018年09月14日 10:40 中時 洪秀瑛

互動逗趣。（盧禕祺攝）

兩人在《阿青，回來了》再度合作。（盧禕祺攝）

王琄和是元介分享入圍金鐘。（盧禕祺攝）

劇中揪心情節。（中天提供）

是元介有不同層次的哭戲。（中天提供）

故事探討社會議題。（中天提供）

劇中揪心情節。（中天提供）

王琄呈現不同面貌的母親角色。（中天提供）

金鐘視后王琄今年以《阿青，回家了》與同劇的是元介入圍迷你劇集女配、男配角。王琄直言，演員要對自己誠實，更要有榮譽感，她近來常被問想不想再拿獎，「說實話當然希望」，已有3座獎座肯定的她，爽朗道出內心渴望。評審若考量這部戲只能從入圍的2個獎項中選1個，她笑說：「那我絕對不讓他（是元介）。」是元介則抱平常心，已入圍過金曲、金鐘，他希望把三金的地毯都走過，接下來目標是金馬獎。

是元介專心拍戲之餘仍想唱歌，時隔4年，月底將推出單曲，加上入圍金鐘，可謂雙喜臨門。公布入圍當天，他在海邊拍MV，風浪大又下雨，情歌要表現悲傷情緒，導演周美玲知道他開心極了，對他說：「你現在應該沒辦法悲傷，不然你表演喜極而泣好了。」他形容當時情緒是「臉上很感動，心裡很澎湃」，他說當年第一次入圍金鐘時覺得「怎麼可能」，第2次入圍是4年前的《我的自由年代》，當時很興奮，這次原本心懸在那，公布入圍後，心情反而平靜，有種安定感。

是元介外型濃眉大眼，拍戲時習慣挑眉，在鏡頭前微動就明顯，這次拍《阿青》，視后王琄大方分享表演心法，對他直言「你眉毛很有事耶」，於是他稍微「動手腳」，把眉毛打薄，讓角色看起來有層次感。早在12年前，他們合拍過大愛戲，當時是元介還是歌手，他常載王琄回家，笑稱有段「溫馨接送情」，王琄會在車上提點他，是元介說：「那時候琄姊講什麼，我完全聽不懂」。

再次和王琄合作，是元介心理壓力大，「我當演員這麼久，對人的感覺一定有，但這次有一場我要和電視機裡的琄姊隔空飆戲，滿大的挑戰」。他說，導演拍這場戲之前對他說「王琄很強，你不能弱掉」，那場戲是當天的第1場，他本來頭腦昏沉，聽完導演的話瞬間驚醒，那陣子常常一早起來就拍哭戲，2周的拍攝時間，戲裡因有打官司情節，整個人彷彿經歷了3、4年的煎熬。

該劇講述妥瑞兒飽受社會歧視，進而犯下殺人大錯的故事，是元介演妥瑞兒阿青的哥哥，因弟弟犯錯而自責，為了演活工人，他在劇中吃檳榔、台客腔樣樣來，兄弟之間也有衝突戲。他坦言，當時拍完近1個月都走不出角色的憂鬱，「我自己後來回頭看影片，會覺得『這是我嗎』？」

王琄演出被害人的母親，劇中有場她在媒體前忍淚控訴，是元介聲淚俱下跪求原諒的戲，濃烈情緒讓人震撼。王琄在小細節處理角色，認為這個母親是知識份子（生物老師），「面對這種事，它也會有『我還良善得起來嗎』的疑問」，她透過技術性的表演方式，先把頭、身體彎下來，做雙手碰地板動作，這樣就會出現滿眼血絲狀態，鏡頭前也讓肌肉呈現鬆垮、眼神放空狀態。

是元介為表現頹廢感，拍攝初期不上妝，「我的造型師就是枕頭，每天睡起來，整個人的外型是『亂』的樣子」，王琄後期也素顏入鏡，導演還幫他們補了黑眼圈妝，做出時間感的變化。王琄說，劇中的喪子心情，不崩潰的表演狀態比直接演哭戲更難詮釋。王琄是圈內許多演員的戲劇表演老師，是元介這次與王琄同框演戲，最開心的是從前輩身上吸取大量的表演養分，他自己這些年成長許多，對於王琄的表演語言也聽懂了，心裡感到踏實更覺得幸運，對王琄充滿感謝。

王琄當時看了小燈泡的媽媽受訪影片，也看了心理學、哲學的書堆疊母親角色，「我想過，人到底會不會死，如果人不會死，那我殺了他有沒有用，最終，放不過的都是自己」。她分享，「戲劇源於生活，這些年我對生活的觀察與理解，希望挑戰『零演技』，這是我的企圖，就像爬山，有被看見，但能不能被青睞，不知道」。

(中時 )