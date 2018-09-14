中秋前夕來動物園！聽嫦「蛾」奔月得好禮

2018年09月14日 09:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

中秋美麗傳說，月亮上有嫦娥、也有玉兔？在中秋前夕，我們來學小知識！在今年暑假期間你總共收集到幾個動物特製徽章呢？台北市立動物園明（15日）舉辦的「2018悠遊月光下中秋團圓夜活動」，將於晚間7：00-7：15在教育中心大廳，加碼推出【嫦「蛾」奔月】保母講古活動，向來賓介紹蝶與蛾的一生，凡是全程參與的來賓，即可獲得一枚只送不賣、精美的「台灣長尾水青蛾」徽章。

猜猜我是哪一種蝶的幼蟲？（台北市立動物園提供）

台北市立動物園於今年暑假期間，每逢週六夜晚推出的動物保母講古活動，每場次都有超過3、4百人參加，凡是全程參與的來賓就可以獲得當周主題動物徽章，累計已有七款，深受遊客喜愛，也意外掀起一股收集熱潮。

今年暑假期間，每逢週六夜晚推出的動物保母講古活動，每場次都有超過3、4百人參加。（台北市立動物園提供）

為感謝大家對於宣導野生動物保育觀念的盛情支持，園方特別在明天（9月15日星期六）即將登場的「2018悠遊月光下中秋團圓夜活動」，加碼推出【嫦「蛾」奔月】保母講古，內容除了向聽眾介紹蝶與蛾的生命史之外，為了加深大家的印象，保育員將帶著目前昆蟲館內照養的蝶或蛾本尊及幼蟲等蒞臨現場，讓大家可以近距離欣賞和觀察牠們。

為了加深大家的印象，保育員將帶著目前昆蟲館內照養的蝶或蛾本尊及幼蟲等蒞臨現場，讓大家可以近距離欣賞和觀察牠們。（台北市立動物園提供）

「嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心」嫦娥奔月是華人社會家喻戶曉的神話故事，那淒美又夢幻的情節，在每年中秋節前後總是為人津津樂道。

為了營造濃濃的過節氣氛，動物園特別選擇同樣具有夢幻外表的「台灣長尾水青蛾」為代表物種，取「蛾」的發音同「娥」，且蛾多具有趨光的特性，設計製作了【嫦「蛾」奔月】的動物主題徽章，想要收藏的粉絲請不要錯過明天晚間7：00-7：15，在教育中心大廳舉辦的保母講古活動，我們風雨無阻，不見不散唷！

保母講古隱藏版徽章【嫦「蛾」奔月】等你來收藏！（台北市立動物園提供）

另外9月15日（六）當天，台北市立動物園還規劃了許多精采有趣的活動，像是下午2：00-2：15在溫帶動物區小貓熊店旁，有一場精采的【Keeper’s Talk】為「小貓熊大揭密」、下午4：00-8：00於大門廣場推出「2018國際小貓熊日『浣熊？狐狸？狼？小貓熊！』」活動，以及下午4：00-9：00點舉辦中秋節晚會，讓民眾發揮創意，雕刻各式各樣的柚子燈，內容精采可期，歡迎大家踴躍參加！

(中時電子報)