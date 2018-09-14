促轉會成員仍據高位 國民黨籲監委提糾舉即刻停權

2018年09月14日 09:56 中時 鄭舲

促轉會前副主委張天欽因密謀當選戰打手引起風波，閃辭止血，但其餘配合獻策的幕僚，依舊留在位置上。國民黨今上午到監察院舉發張天欽、促轉會主秘許君如、研究員蕭吉男、曾建元及副研究員張世岳等人違反行政中立，要求監委提出書面糾舉，讓這些不適任的官員即刻停權。

國民黨文傳會副主委洪孟楷指出，監委有權限對於公務人員或公務機關有行政不中立或違法失職行為時書面糾舉，讓公務人員即刻停權接受調查。從報導看到張天欽等人用密會方式，私下針對特定人員作政治迫害，已經完全違反行政中立。

洪孟楷說，雖然張天欽被迫請辭下台，但餘下的包括主秘、研究員等人全部仍佔據高位、穩如泰山，甚至還傳出主秘目前代理促轉會對外發言工作，根本徹底不適任。洪也說，促轉會主委黃煌雄曾為此事鞠躬三次、接連道歉，代表連黃煌雄也認為這是非常嚴重的偏頗錯誤，但如果只是表面鞠躬道歉 ，卻對這些「張天欽們」沒有任何行政裁處，就是假公平正義、假道歉真鬥爭。

國民黨文傳會代理主委唐德明表示，張天欽與幕僚召開的會議，有明顯違法失職之處，包括針對侯友宜作差別待遇、變相幫蘇貞昌助選介入選舉活動、且自詡為東廠，嚴重污辱民主制度，不僅監委應主動介入調查，行政院長賴清德也應負起政治責任，說明為何提名這些人當促轉會委員。

唐德明說，即使張天欽已經請辭，但他行為已經明顯違法，因此希望監委能對他及小組成員進行調查、彈劾或糾舉。另外，監委也應主動了解促轉會、黨產會及中選會等「獨立機關」內是否隱藏其他的「張天欽們」，才能發揮五權分立的民主法治精神，避免讓行政權一權獨大，形成「綠色專制、獨裁復辟」。

(中時 )