角色混亂、北農成政治角力場 陳景峻請辭董事長

台北市副市長陳景峻14日出面表示，為了避免角色的錯亂，將辭去台北農產運銷公司董事長的職務，市長柯文哲已在他多次的請辭後點頭同意陳景峻擔任農產公司董事長職務到9月底為止。（鄭任南攝）

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台北市副市長陳景峻14日出面表示，為了避免角色的錯亂，將辭去台北農產運銷公司董事長的職務，市長柯文哲已在他多次的請辭後點頭同意陳景峻擔任農產公司董事長職務到9月底為止。（鄭任南攝）

身兼北市副市長、北農董事長的陳景峻剛剛出面證實，董事長一職將做到9月底為止。他指出，身兼二職導致角色混亂，加上一年多來北農成為政治角力場所，辭職是較好的做法，以免造成北市府、中央政府、北農以及他自己繼續受傷。

陳景峻表示，他過去已四、五度向市長請辭，最近一次則是本周三，他直接告訴市長柯文哲，將在昨天市政總質詢結束後的隔天，也就是今天周五對外宣布，市長也口頭勉予同意。

陳景峻表示，自己請辭理由有二，首先，北農監督機關是市場處，市場處針對北農違法有需監督的地方，但他是副市長兼董事長，又要監督市場處，導致角色不一樣，當中會產生很多爭議。

其次，陳景峻坦言，這一年多紛紛擾擾，他兼董事長，希望圓融處理北農公司跟市政府的問題，可是因為媒體針對一些問題有政治上操作或是解讀，中間產生很多對市長的傷害、對農委會的傷害、對中央政府民進黨的傷害，「說實在沒辦法正常運作，所以辭掉最好。」

陳景峻還說，北農應該要提供交易平台，以便用更好價錢保障農民，也要能夠提供安全的產品給消費者，現在卻變成政治角力場所，是他所不樂見的。去年6月21日上任時他曾說，希望北農不要成為政治角力場所，但這一年多還是變成這樣，所以為了避免中央民進黨、柯市長北市府受傷，他認為應該是辭掉最適當。他說，已經跟市長溝通好，大概做到9月底，未來由市長尋覓適當人選再跟農委會溝通。

(中時 )

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