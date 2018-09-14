女助理隨董A到澳門遭撫摸、舔胸告不成 改控強制性交還是輸

2018年09月14日 10:09 中時電子報 張國欽

高雄一名女助理，今年一月指控楊姓董事長在澳門的酒店對她撫摸、舔胸與指侵下體，逃回台灣對楊男提告，雖橋頭地檢署調查後認定楊男觸犯利用權勢性交及猥褻等罪，但因為事發地點在澳門，不屬於《刑法》法力所及，處分不起訴，女助理不滿改控強制性交，但高雄高分檢仍依證據不足，對楊男不起訴。

女子當初被誘人的薪資條件吸引應徵女助理，不料卻是惡夢的開始。(圖／翻攝Dcard)

這名女助理今年5月在網路論壇Dcard女孩版以「澳門，永遠的夢魘。高雄的女孩，請妳小心」為標題，淚訴2017年12月開始的一場惡夢，她指稱，那時到楊姓董事長的男公司應徵女助理，距離上班日還有兩天就頻頻收到不著邊際的簡訊，甚至在深夜11點多被要求視訊，因為害怕吵到家人沒有答應，當下就覺得有些奇怪，後來聽說對方信佛，還會建廟或是幫助流浪動物，這才打消懷疑，於同年12月24日開始上班。

不過，女助理上班後發現，工作地點竟然是在楊男位於鳥松的住家，常要陪在對方身邊或一起散步，今年1月還被指示要陪同出國到澳門，同行者還有另外一名V女助理與管家阿姨，不料隔天清晨6點被楊男闖入房間猥褻，不僅撫摸、舔胸，甚至還企圖以手指侵入下體，嚇得她趕快向酒店的盧姓經理求救，沒想到卻被出賣反而受到監視，好不容易說服被派來監視的V女，才有機會搭機逃回台灣，對楊男提告，但橋頭地檢署調查後認定，因事發地點在澳門，加上並非本刑3年以上的重罪，不屬於《刑法》法力所及，對楊男處分不起訴。

女助理收到不起訴書相當難過，但決定尋求律師協助，改以楊男涉犯強制性交罪聲請再議，但高雄高分檢認為，女助理在事發當下只有哭泣、發抖，加上楊男在那之後就沒有繼續動作，因此不構成強制性交罪，最後依證據不足駁回再議。

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(中時電子報)