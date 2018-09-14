吳音寧讓陳景峻心力交瘁？陳否認：我對她非常好耶

2018年09月14日 10:18 中時 張潼 、 鄭任南

台北市副市長陳景峻14日出面表示，為了避免角色的錯亂，將辭去台北農產運銷公司董事長的職務，市長柯文哲已在他多次的請辭後點頭同意陳景峻擔任農產公司董事長職務到9月底為止。（鄭任南攝）

身兼北農董事長的北市副市長陳景峻證實請辭董事長職務，因北市府與北農之間，長期以來多有紛爭，外界好奇，是否因為北農總經理吳音寧讓他心力交瘁，終選在議會總質詢結束的隔日，對外宣布請辭？但陳景峻否認請辭與吳音寧有關，強調有事吳自己擔，還說「我對她非常好耶！」

陳景峻過去已多次請辭北農董事長，但直到這次才獲市長柯文哲同意。陳景峻表示，每次請辭都是差不多原因，就是他認為身兼二職導致角色混亂、北農已成政治角力場。他強調，自己擁有民進黨員、副市長、董事長三個身份，一直希望以圓融手法溝通，可是媒體常常網政治的方向解讀或操作，所以他認為辭職還是比較好的做法。

媒體追問，是否近來因為吳音寧的事心力交瘁？且外界也會認為，為什麼不是吳下台而是他下台？陳景峻回應，外界自有公評，他是扮演好他的角色，沒有敵人，但長時間這樣下去，外界會認為「你們在幹嘛？」陳也否認是因吳心力交瘁，強調有事吳音寧自己承擔，例如她認為不進議會備詢是對的，那就自己承擔。

陳景峻還說，請辭跟吳音寧沒有關係，「我對她非常好耶，還苦口婆心找她來，說議長講『要進議會』，不來妳會受傷！」

至於請辭後，會不會連帶牽動董事會發起改選，也導致吳音寧離開總經理職務？陳景峻表示，董事長通常由北市府指派，總經理則是農委會，市長會再去跟農委會協調，但據他所知，這段時間應該沒有人要提臨時動議撤換吳，且他認為重大人事案也不該用臨時動議的方式進行，在他9月底離開之前還會主持董事會，應是沒有這個議案存在，即便有人提出，他也會說「不宜討論」。

陳景峻最後表示，下一次的董事會還是排定他主持，會中有他提出的北農總員額法，因為公司不能無止盡晉用人員，畢竟北農實際上沒賺錢，都是靠冷藏、停車場收費，他會先把這工作做好再離開。至於未來，監督北農主要還是市場處、產發局的業務，若有需要他再居中協調；而若市長有指示他繼續監督北農，他則義不容辭。

(中時 )