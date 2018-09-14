吳音寧讓陳景峻心力交瘁？陳否認：我對她非常好耶

身兼北農董事長的北市副市長陳景峻證實請辭董事長職務，因北市府與北農之間，長期以來多有紛爭，外界好奇，是否因為北農總經理吳音寧讓他心力交瘁，終選在議會總質詢結束的隔日，對外宣布請辭？但陳景峻否認請辭與吳音寧有關，強調有事吳自己擔，還說「我對她非常好耶！」
陳景峻過去已多次請辭北農董事長，但直到這次才獲市長柯文哲同意。陳景峻表示，每次請辭都是差不多原因，就是他認為身兼二職導致角色混亂、北農已成政治角力場。他強調，自己擁有民進黨員、副市長、董事長三個身份，一直希望以圓融手法溝通，可是媒體常常網政治的方向解讀或操作，所以他認為辭職還是比較好的做法。
媒體追問，是否近來因為吳音寧的事心力交瘁？且外界也會認為，為什麼不是吳下台而是他下台？陳景峻回應，外界自有公評，他是扮演好他的角色，沒有敵人，但長時間這樣下去，外界會認為「你們在幹嘛？」陳也否認是因吳心力交瘁，強調有事吳音寧自己承擔，例如她認為不進議會備詢是對的，那就自己承擔。
陳景峻還說，請辭跟吳音寧沒有關係，「我對她非常好耶，還苦口婆心找她來，說議長講『要進議會』，不來妳會受傷！」
至於請辭後，會不會連帶牽動董事會發起改選，也導致吳音寧離開總經理職務？陳景峻表示，董事長通常由北市府指派，總經理則是農委會，市長會再去跟農委會協調，但據他所知，這段時間應該沒有人要提臨時動議撤換吳，且他認為重大人事案也不該用臨時動議的方式進行，在他9月底離開之前還會主持董事會，應是沒有這個議案存在，即便有人提出，他也會說「不宜討論」。
陳景峻最後表示，下一次的董事會還是排定他主持，會中有他提出的北農總員額法，因為公司不能無止盡晉用人員，畢竟北農實際上沒賺錢，都是靠冷藏、停車場收費，他會先把這工作做好再離開。至於未來，監督北農主要還是市場處、產發局的業務，若有需要他再居中協調；而若市長有指示他繼續監督北農，他則義不容辭。
(中時 )